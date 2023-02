Un gruppo di 20 concessionari del Regno Unito ha fatto visita al produttore tedesco ElectricBrands per scoprire dal vivo la sua gamma di prodotti. L’azienda di mobilità elettrica produce l’XBUS e l’Evetta. L’XBUS è un veicolo universale modulare che può raggiungere la velocità di 100 km/h, mentre lo scooter elettrico con cabina Evetta consente una velocità continuativa di 90 km/h: modelli che soddisfano i criteri di legge per la classe di veicoli leggeri L7e. Questa comprende veicoli leggeri che, indipendentemente dal loro sistema di propulsione, devono in genere soddisfare due condizioni: massa a vuoto senza batterie non superiore a 450 kg (600 kg nel trasporto merci) e potenza nominale continua fino a 15 kW.

I concessionari delle isole britanniche erano interessati soprattutto a nuove opportunità per i loro clienti. Con l’XBUS, ElectricBrands è riuscita infatti a sviluppare un veicolo adatto alle esigenze più disparate. Berend Jan Hoekman, direttore vendite di ElectricBrands, spiega: “Oggigiorno, la mobilità elettrica urbana è un tema molto complesso. Siamo convinti che l’XBUS possa soddisfare qualsiasi esigenza di mobilità sostenibile. Siamo lieti di avere Lookers Group come nostro primo importante partner nel mercato britannico e guardiamo con fiducia al crescente potenziale di ElectricBrands nel Regno Unito.”

La priorità è l’espansione della rete di concessionari

Di particolare interesse per i concessionari è la libertà che ElectricBrands concede ai suoi partner commerciali nella vendita dell’XBUS. Hoekman spiega: “Tutti i nostri partner di distribuzione si concentrano sia sul commercio in franchising che su un altro importante aspetto. Conoscono il mercato locale come nessun altro. Con l’XBUS nell’offerta di mobilità, i concessionari possono rispondere alle esigenze di ogni cliente nel miglior modo possibile. I nostri partner hanno immediatamente riconosciuto le opportunità offerte da ElectricBrands con XBUS e hanno aderito alla rete con entusiasmo.” afferma Hoekman. Così, dopo aver concluso il contratto di esportazione per i Paesi del Benelux, ci si è dedicati intensamente alla costruzione della rete di distribuzione nei Paesi Bassi: con 19 rappresentanti in 27 punti vendita, nei Paesi Bassi l’XBUS è a portata di tutti.

Ora la rete verrà ulteriormente ampliata e comprenderà anche il mercato inglese.