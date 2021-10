CERNOBBIO – Il lusso nel lusso. A Villa d’Este sul lago di Como sfilano 50 automobili che hanno fatto la storia. Gareggiano nel Concorso d’Eleganza più atteso dell’anno. Un appuntamento imperdibile per i collezionisti di tutto il mondo e per gli appassionati che questi gioielli possono solo guardarli e poi sognarli una volta che tutto è finito. Cinquanta capolavori, dalle più belle Ferrari e Alfa Romeo alle indimenticabili Aston Martin, Isotta Fraschini, Bentley e Mercedes. E naturalmente sua Maestà la Rolls-Royce. In gara c’è la Silver Ghost 40/50 High Speed del 1920: 101 anni e ancora in condizioni perfette grazie agli eccezionali restauri, un modello che un secolo fa aveva già il gene della sportività: quattro esemplari dominarono e vinsero l’Alpine Trial, una gara alpina di 3 mila chilometri su passi ripidi e spesso sterrati.

Roba da Rolls. Anzi incredibile Rolls visto che cent’anni dopo è qui ad annunciare il suo futuro che dal 2030 sarà completamente elettrico ma già da adesso comincia a prendere forma grazie al prototipo Spectre, destinato a fornire la base tecnologica per tutti i futuri modelli a zero emissioni. Due anni di test, due milioni e mezzo di chilometri da percorrere e poi via con le prime consegne

Finito qui? Macché. La Rolls non si ferma perché proprio a Cernobbio, durante il concorso ha presentato per la prima volta al pubblico quello che forse è il suo modello più esclusivo , la “Boat Tail”. Un capolavoro lungo 5 metri e 80, l’esempio più recente della tradizione Rolls, il cosiddetto “Coachbuilding”. L’alta moda dell’automobile, fatta su misura in base al desiderio del fortunato e ricco possessore. E a proposito di ricchezza si dice già che i tre esemplari costruiti in quattro anni siano già stati venduti. Il prezzo? Naturalmente è segreto e nessuno lo svelerà mai ma qualcuno ha parlato di qualcosa come 23 milioni euro per vettura.

Vediamo allora una cifra così astronomica per cosa sarebbe stata investita. Cominciamo dal fatto che per la Boat Tail sono stati sviluppati per la sua costruzione ben 1.831 pezzi totalmente nuovi. La parte più seducente di questa decappotabile a 4 posti è la coda. Fluente e inclinata verso il basso con gruppi ottici molto stretti e disposti orizzontalmente su una superficie di legno proprio come per uno yacht. All’interno del bagagliaio posteriore (cassero di poppa) si trova la cosiddetta “Hosting Suite”, dove c’è posto per tutto quello che serve per un tradizionale e superlativo pic nic. Compresi due piccoli frigoriferi: uno per lo champagne e l’altro per l’aperitivo con tanto di coppette ghiacciate, Gin e tutto il resto che serve per il cocktail più famoso del mondo. Ma non è tutto. Ci sono infatti le posate fornite da Christofle, tra le più costose del mondo e un ombrellone e due sgabelli in carbonio per godersi la sosta al riparo dal sole.

Volete sapere pure che motore viene usato? Dicono che non è importante comunque si tratta dell’affermato V12 biturbo della Bmw. Aspettando l’elettrica ci si può accontentare…