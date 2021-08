Nonostante il 60% degli italiani non abbia variato la modalità di gestione della propria auto pre e post pandemia, un millennial su 4 ha dichiarato invece che l’effetto delle restrizioni stabilite per il Covid ha aumentato il tempo che hanno dedicato alla manutenzione della propria auto. È quanto emerge dallo studio condotto da MPS Research “Gli italiani e il DIY” e commissionato da TaskRabbit, la piattaforma di problem solving nel fai da te, che incrocia domanda e offerta.

Emerge così che la passione per i motori rappresenta uno dei principali hobby per 1 italiano su 4: il 49% ha dichiarato che quando apre la cassetta degli attrezzi si sente a proprio agio e il 26% lava la macchina tutte le settimane.

I millennial stupiscono perché quasi 1 su 2 fa personalmente manutenzione ordinaria ai propri mezzi di trasporto (il dato nazionale è del 39%, di cui 33% Milano e 34% Roma) e il 43% dichiara di non permettere a nessuno di toccare il proprio mezzo (dato nazionale 32%, Milano 31%, Roma 25%), anche se, con qualche contraddizione rispetto alle dichiarazioni, il 16% ha risposto che in caso di foratura di uno pneumatico utilizza la schiuma e il 22% chiama il carro attrezzi.

C’è poi Un 38% che vorrebbe potersene occupare, ma non ha lo spazio adatto (dato nazionale 30%, Milano 32%, Roma 24%) e il 55% ammette che la manutenzione straordinaria debba però essere fatta da personale competente (dato nazionale 60%, Milano 56%, Roma 52%).

Alla domanda “se buco una gomma” il 59% delle donne ha dichiarato di usare il crick e solo il 22% chiama il carroattrezzi. Un 18% userebbe la schiuma.

TaskRabbit è la piattaforma che mette in contatto chi ha bisogno di una mano per i lavori dentro e fuori casa. Attualmente, 3.800 lavoratori autonomi si sono registrati sulla piattaforma, tra cui più di 250 tasker che offrono servizi di autolavaggio a tutti gli appassionati di auto in Italia. Dal lancio a Roma e Milano nel marzo 2021, TaskRabbit ha supportato gli italiani con più di 25.000 prenotazioni.