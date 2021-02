ROMA – Si chiama wrong-way driver warning ed è un sistema messo a punto da Bosch in grado di avvertire il guidatore che, in quel preciso istante, sta procedendo nel senso di marcia sbagliato, coinvolgendo al contempo tutti gli altri utenti della strada che si trovano nell’area di pericolo. Una nuova tecnologia grazie alla quale potranno essere risparmiati molti incidenti mortali, e che per il momento farà il

suo debutto a bordo delle vetture Skoda. Grazie a una nuova app di infotainment, gli automobilisti riceveranno l’avviso salvavita direttamente sul display del quadro strumenti del veicolo. “Il nostro obiettivo è inserire il wrong-way driver warning in tutte le auto, in linea con il nostro motto Tecnologia per la vita”, spiega Mathias Pillin, Presidente della nuova divisione Bosch Cross-Domain Computing Solutions. Non deve più accadere che una persona rischi la vita a causa di un veicolo contromano”

A partire dal primo trimestre del 2021, Škoda offrirà il sistema wrong-way driver warning su molti modelli, tra cui Superb, Scala, Kamiq, Karoq e Kodiaq, dotati di sistemi di infotainment top di gamma, a cui se ne aggiungeranno altri prima della fine dell’anno. “Aumentare la sicurezza sulla strada è un obiettivo importante per Škoda”, aggiunge Michal Vondra, Product Manager dell’app Traffication della casa boema. “La nostra nuova app, con wrong-way driver warning intregrato, è un passo avanti in quella direzione”

Gli incidenti causati dai veicoli che procedono contromano per fortuna sono rari, ma quando accadono hanno gravi conseguenze. Nella maggior parte dei casi, infatti, l’avviso del pericolo arriva troppo tardi poiché un terzo di questi incidenti in genere avviene dopo soli 500 metri e, nel peggiore dei casi, è mortale. Con il sistema di avviso basato su cloud di Bosch, installato direttamente nella head unit dei veicoli Škoda, le due aziende propongono di ridurre ulteriormente il numero di incidenti causati dai veicoli contromano. Quando un veicolo si avvicina alla rampa di accesso o di uscita di un’autostrada, superstrada o tangenziale, il sistema manda la relativa posizione del GPS, anonimizzata, al cloud. Nel backend del cloud Bosch, il software confronta la direzione attuale del veicolo con il senso di marcia consentito. Se queste due informazioni non coincidono, il sistema avvisa il guidatore contromano dell’errore, visualizzando un avviso lampeggiante sul display. La funzionalità che distingue questa soluzione è che l’avviso si attiva in pochi secondi, nella maggior parte dei casi ancor prima che il guidatore si immetta nel flusso del traffico. Bosch e Škoda prevedono inoltre di implementare la capacità dell’app di avvisare immediatamente anche tutti gli altri automobilisti e utenti della strada connessi che si stanno avvicinando e che sono potenzialmente a rischio. Questa funzione dovrebbe essere disponibile entro quest’anno. “Più veicoli sono connessi all’app wrong-way driver warning di Bosch, più sarà fitta la rete di sicurezza invisibile”, conclude Pillin. (f.p.)

