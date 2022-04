Per la prima volta, un prototipo della coupé Full Electric Maserati GranTurismo Folgore è scesa in strada. L’occasione l’ha fornita il Rome E-Prix 2022: Carlos Tavares, CEO di Stellantis, ha utilizzato la vettura prototipale per lo spostamento al circuito romano di Formula E.

La nuova GranTurismo sarà il primo modello nella storia di Maserati ad adottare soluzioni 100% elettriche. Prodotta presso il polo produttivo di Mirafiori, debutterà sul mercato nel 2023. Vera icona del Brand, offrirà il caratteristico sound Maserati, oltre a soluzioni tecniche d’avanguardia, prestazioni di assoluto rilievo, comfort ed eleganza tipiche del Tridente.

Maserati: innovativa per natura e proiettata al futuro

Per questo motivo, la Formula E è stata una scelta naturale per la Casa del Tridente, che sarà il primo Marchio italiano a competere nell’ABB FIA Formula E World Championship. Inoltre, Maserati sarà il primo marchio italiano di auto di lusso a realizzare modelli 100% elettrici: entro il 2025, completerà la line-up elettrica ed entro il 2030 la intera gamma Maserati sarà Full Electric.

La nuova vettura del casa del Tridente offrirà un’esperienza “eccezionale ogni giorno”, anche per i clienti che amano le emissioni zero e non vogliono sacrificare le prestazioni in puro stile Maserati.

In quanto tale, completerà una vera e propria gamma all’interno di una gamma, la più completa in assoluto, con motori a combustione interna/ibridi o un motore completamente elettrico.

Sarà 100% Made in Italy e sarà dotato di una batteria da 105 kW/h con tecnologia 400V. Sarà in grado di erogare ben 800 Nm di coppia, garantendo prestazioni tipiche del marchio.