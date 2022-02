Evento eccezionale: Grecale è in strada per le vie di Modena prima della Global Premiere fissata per il prossimo 22 marzo. Inizialmente la ufficializzazione doveva esserci lo scorso 16 novembre poi la scarsità di “microchip” ha fatto slittare di alcuni mesi la presentazione mondiale. L’energia di Grecale è irrefrenabile e il nuovo Suv con un leggero camouflage sta già percorrendo chilometri con la Maserati Family alla guida: l’ Everyday Exceptional è già nella vita di tutti i giorni di chi Grecale l’ha ideata, realizzata e fatta diventare realtà.

Tutto iniziò con Mistral

Tutto ebbe inizio nel 1963 con Mistral, il vento di Maestrale che sferza la Provenza. Poi sono seguiti Ghibli, Bora e molti altri, fino ad arrivare al Suv Levante nel 2016. Dedicare le nuove vetture ai venti è una tradizione sessantennale di Maserati. E ora è il momento di Grecale, il forte, fresco vento mediterraneo che porta una nuova ondata di tecnologia, prestazioni e design.

Completati con successo i test nel freddo della Lapponia

Nelle settimane scorse sono stati completati anche i test al freddo, a -30 gradi, nelle radure gelate della Svezia dove i prototipi di Grecale hanno espresso la loro massima potenza in condizioni estreme e su fondi a bassissima aderenza.

Sono state anche eseguite prove per mettere a punto le caratteristiche di trazione, sottosterzo e sovrasterzo della vettura nei diversi drive mode e con diverse taglie e tipologie di ruote, per conferire un carattere specifico ad ognuna delle diverse modalità di guida disponibili.

Anteprima Grecale per le vie di Modena

Questa volta il Brand ha scelto una nuova veste per il leggero camuffamento che caratterizza le vetture della Maserati Family Fleet: una serie di messaggi danno un’anteprima delle caratteristiche tecniche di Grecale. Sulla livrea il messaggio principale è uno: “I’m the Maserati Grecale. I can’t tell you much more“, Ciao, sono la Maserati Grecale. Non ti posso dire di più.”

Per soddisfare ogni legittima curiosità ed avere tutte le informazioni si tratta di attendere poco più di un mese. Infatti il prossimo 22 marzo ogni curiosità verrà soddisfatta e ogni informazione mancante sarà data. Però il leggero camouflage non nasconde le peculiarità del Suv dalla linea slanciata e dal profilo sportivo.

Intanto le sue dimensioni sono note da tempo: è lungo 485 cm, largo 195 cm ed alto 167 cm. All’anteriore spicca il design innovativo dei gruppi ottici i cui contorni danno l’impressione di allungarsi verso la griglia a listelli cromati sulla quale spicca un grande Tridente. L’altro, posizionato sul montante posteriore, quasi ad osservare il tetto spiovente che si congiunge con il grande spoiler che sovrasta il lunotto molto inclinato.

Prezzo: il nuovo Suv del Tridente avrà un prezzo di vendita compreso tra 70 e 75 mila euro.