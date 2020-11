Advertisements

ROMA – Il mercato cinese rappresenta la più grande piazza mondiale del comparto automotive. Tutte le case costruttrici hanno sviluppato strategie ad hoc per cercare affermarsi nell’“Eldorado” dell’auto e riuscire a ottenere premi e riconoscimenti in Cina rappresenta sicuramente un buon viatico per la diffusione e il successo del brand. Così, al di là del legittimo orgoglio, la Maseratiha ottenuto un ottimo risultato ricevendo un prestigioso riconoscimento nell’ambito del “China Car of the Year 2021”. La casa del tridente ha sbaragliato la concorrenza imponendosi con la sua nuova supersportiva MC20 nella categoria “China Performance Car of the Year 2021”.I vincitori dei tanto attesi premi China Car of the Year 2021 sono stati ufficialmente annunciati a Guangzhou, e l’evento è molto seguito sia dagli addetti ai lavori, sia dai consumatori, poiché questi premi rappresentano un incentivo per il miglioramento costante dell’industria e del mercato automotive in Cina. A selezionare i modelli vincitori dei premi China Car of the Year 2021 ci pensa una giuria composta da 41 autorevoli esperti dei media del comparto automotive dopo un’accurata valutazione delle caratteristiche dei vari modelli. Così, grazie alle performance complessive, alle prestazioni di mercato e ad altri criteri di valutazione dei modelli in concorso, la supersportiva Maserati MC20 è stata premiata con l’ambito riconoscimento. La MC20 è stata interamente progettata e sviluppata dal Maserati Innovation Lab e costruita nello storico stabilimento di Modena e segna ufficialmente l’avvio della nuova era della casa del tridente. (m.r.)