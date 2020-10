ROMA – Più che un modello, la Maserati MC20 è il nuovo avviso che la Casa del Tridente manda al mondo auto: eravamo lassù e vogliamo tornare lassù, vincenti su strada e pure nelle corse. La supersportiva modenese è un condensato di fascino e di potenza perché da un lato vuole rimettere il marchio un po’ più in alto di dove s’è collocato fino adesso, passando da un segmento fino a ieri super-premium al lusso vero, e poi mostrando un azzardo tecnologico davvero sfacciato perché si tratterà della prima vera sportiva che sarà acquistabile sia con una motorizzazione tradizionale, un V6 da 630 CV, sia in versione completamente elettrica (che arriverà l’anno prossimo) con ancora maggior potenza a disposizione perché nell’idea della Maserati il cliente non dovrà rinunciare a nulla sia sul piano del piacere di guida sia dell’estetica. E perché questo succeda, considerando il peso in più del pacco batterie, servirà una birra esagerata a muovere il tutto.

Diciamolo pure, il design della MC20 è perfettamente riuscito con una pulizia delle linee stupefacente e un paio di richiami al passato: quello lontano con la leggendaria A6 GCS berlinetta del ‘53 e quello più recente con la Birdcage 75 di Pininfarina vista 15 anni fa. Una vettura stradale capace di una velocità che supera i 325 orari e un’accelerazione da 0-100 in meno di 3 secondi.

Per i clienti Maserati, che già si sono prenotati in 200 per averne una anche se il prezzo base è di 216 mila Euro, significherà portare a spasso un oggetto che in movimento stordirà per le prestazioni e che da fermo farà gridare per la meraviglia anche per l’apertura delle portiere che s’impennano verso il cielo come le ali di Batman.

L’MC20 , poi, avrà anche il coraggio di rientrare nel giro delle competizioni (da sempre nel DNA del Tridente) grazie a una partecipazione ufficiale nelle gare GT con un equipaggio tutto di casa nostra per chiarire che l’eccellenza è solo italiana. Un avviso verso l’esterno, i clienti, ma anche verso l’interno della nuova alleanza con i francesi: l’unico brand del lusso nella nuova famiglia sarà questo e soltanto questo.



Fonte www.repubblica.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram