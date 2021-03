MODENA – E’ andato alla Maserati MC20 il premio “Best of the Best” ai Red Dot Awards 2021 nella categoria Product Design, il riconoscimento internazionale del Design Zentrum Nordrhein Westfalen in Germania, che dal 1955 valuta e seleziona i prodotti esteticamente più accattivanti, funzionali, intelligenti ed innovativi a livello mondiale.

Advertisements

“La nostra missione – ha commentato Davide Grasso, CEO di Maserati – era sviluppare una vettura capace di essere ricordata nel futuro come il modello che ha dato il via alla Nuova Era Maserati. E credo che con MC20 lo abbiamo fatto. Maserati è innovativa per natura, forte della sua passione e unica per il suo design: la nuova supersportiva incarna tutti questi valori ed è uno spartiacque, la capostipite di questa nuova fase nella storia del Brand.”