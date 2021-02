All’apparenza sembra un normale camper di lusso, ma in realtà si presenta come una villa su ruote dotata addirittura di ascensore per salire al piano superiore e una veranda per ammirare i panorami più suggestivi che si potranno ammirare di volta in volta nei propri viaggi on the road.

All’interno del Maxus Life Home V90 Villa Edition troviamo numerosi ambienti rifiniti di tutto punto che possono essere modificati grazie alla presenza

di pareti scorrevoli. La zona living risulta dotata di comodi divani, televisori ultra piatti e impianto audio ad alta fedeltà. Nel piano superiore troviamo inoltre un ampio ambiente che offre una meravigliosa vista panoramica offerta da ampi cristalli trasparenti. Questi possono essere oscurati a piacimento per ottenere la giusta tramite un sistema elettronico di oscuramento che sfrutta la tecnologia LCD.

Un camper unico e stupefacente come il Maxus Life Home V90 Villa Edition ovviamente viene offerto ad un prezzo elitario, più che giustificato dai contenuti tecnologici del veicolo. Parliamo infatti un listino che parte dal ben 413mila euro, personalizzazioni escluse.

FONTE: WEEKEND PREMIUM https://www.weekendpremium.it/maxus-life-home-v90-villa-edition-lincredibile-camper-con-ascensore-e-vista-panoramica/

