Per la prima volta in assoluto, due delle tre finaliste del World Car Of the Year 2020 (WCOTY) appartengono allo stesso marchio. La Mazda CX-30 e la Mazda3, i primi due modelli della gamma Mazda di ultima generazione, si misureranno per il titolo di quest’anno con la Kia Telluride. La Mazda3, con il suo design Kodo, è anche tra le prime tre concorrenti al premio World Car Design of the Year 2020. Ha quindi la possibilità di replicare il doppio trionfo raggiunto dalla Mazda MX-5 nel 2016. Sia la CX-30, la nuova suv crossover lanciata nel 2019, sia la Mazda3, giunta alla sua quarta generazione, sono disponibili con il motore Skyactiv-X. Entrambe le vetture si distinguono, inoltre, per la nuovissima architettura Skyactiv-Vehicle di Mazda, che contribuisce a offrire il piacere di guida Jinba Ittai, e il sistema M Hybrid di Mazda, che è di serie su tutte le versioni a benzina dei due modelli.

La presenza di Mazda è diventata un appuntamento fisso al WCOTY, concorso annuale che si tiene dal 2005. Dopo la vittoria della Mazda2 nel 2008, l’attuale MX-5 è diventata il primo modello in assoluto a vincere nel 2016 sia il premio principale sia il premio di categoria, conquistando anche il riconoscimento per il design World Car Design of the Year.

Gli organizzatori del WCOTY stanno ri-programmando l’annuncio dei vincitori del World Car Of the Year e di altre quattro categorie, dopo che il Salone Internazionale dell’Auto di New York del 2020 è stato rinviato da aprile ad agosto. A scegliere le vetture, una giuria composta da 86 giornalisti automobilistici provenienti da 25 Paesi.

