Numeri alla mano: dopo berline e citycar, sono i Suv la tipologia di auto più venduta in Italia, fra le auto usate. Hanno demolito le monovolume e le station wagon impossessandosi da qualche anno in qua di gran parte del cosiddetto segmento familiare. Ma chi vince fra i Suv? Chi è il più venduto online? Secondo la classifica stilata da brumbrum, il primo rivenditore diretto di auto online d’Italia, sul podio regna incontrastata la 500X. Il crossover urbano di casa Fiat, sin dal suo arrivo nel 2014, ha sempre riscosso un grandissimo successo di vendite, come la “sorella” Jeep Renegade, che si piazza al secondo posto. Chiude il podio Nissan Qashqai, prima auto non del gruppo Fca. Continua la classifica il piccolo SUV Mini Countryman, che si è aggiudicato la quarta posizione davanti a un’altra Jeep, la Compass. Sesto posto invece per Volkswagen Tiguan mentre chiudono la top ten Renault Captur, Range Rover Evoque, Bmw X1 e Audi Q3, in ultima posizione.

L’indagine prosegue rivelando che la fascia di prezzo più gettonata sul web si trova fra fra i 20.000 e i 30.000 euro, e riguarda il 43 per cento dei Suv acquistati. Il 30 per cento degli italiani sono invece disposti a spendere fra i 10.000 e i 20.000, mentre solo il 3 per cento dei Suv sono stati pagati meno di 10.000 euro.

Altro dato interessante riguarda motore e cambio. Se nel mercato del nuovo il diesel è in netta discesa, nell’usato resta invece la scelta preferita (tre Suv su quattro sono diesel). I motori benzina si fermano al 18% mentre sono ancora irrilevanti i numeri della altre alimentazioni: ibrido 3%, GPL 2%, metano ed elettrico sotto all’1 per cento. Per quanto riguarda infine la trasmissione, la quota di mercato del cambio automatico sta continuando a salire rispetto a quello manuale. Ora è al 45%, contro il 55% del manuale. Fino a una ventina d’anni fa in Italia, come in Europa, le auto a trasmissione automatica erano pochissime in circolazione mentre ora siamo quasi alla parità. In un futuro che si prospetta addirittura a guida autonoma, il trend sembra del tutto comprensibile e realistico.

Fonte www.repubblica.it

