ROMA – Nonostante il calo del 2020, dovuto a lockdown, pandemia e contrazione del mercato, il comparto delle vetture usate vendute online in questi anni ha mostrato una netta crescita: tra il 2017 e il 2019 il settore è cresciuto del 26%, in contrasto con il mercato generale diminuito del 2,5%. Ad analizzare l’andamento è stato “brumbrum” il rivenditore diretto di auto online attraverso il proprio osservatorio di rilevazioni e indagini statistiche online in ambito automotive che ha svolto una ricerca sui cambiamenti del mercato italiano delle auto usate in rete dal 2017 a oggi. Dall’analisi emerge che su internet sono sempre le vetture diesel le più acquistate, ma nell’ultimo periodo questo tipo di alimentazione ha subìto una piccola contrazione, mentre benzina e ibrido hanno aumentato le loro quote di mercato. E’ quindi evidente il cambiamento della quota di mercato del motore a gasolio, sempre più penalizzato dagli enti locali in tutto il Vecchio Continente, che negli ultimi tre anni ha perso terreno, passando dal 65% del totale delle auto vendute online nel 2017 al 58% di oggi. Un calo netto che secondo gli analisti è destinato a proseguire ulteriormente nei prossimi anni.



Guadagnano invece terreno le vetture di seconda mano alimentate a benzina, che passano dal 27% di tre anni fa all’attuale 32%, mentre il rimanente mercato è composto dal Gpl con il 6%, metano e ibrido con il 2%, elettrico con meno dell’1%. I dati raccolti dall’Osservatorio brumbrum evidenziano anche il costante aumento di vendite dei veicoli ibridi. “Da anni si parla della motorizzazione hybrid come quella del futuro, meno inquinante di diesel e benzina e meno problematica del full electric in termini di infrastrutture – spiegano gli analisti – I dati di vendita però non hanno mai confermato questa teoria. Negli ultimi tempi qualcosa però sembra muoversi: dal 2017 al 2019 l’ibrido usato online ha avuto una crescita del 75%, mentre nei primi otto mesi del 2020, nonostante pandemia e lockdown, sono state vendute ben l’88% in più di vetture hybrid rispetto allo stesso periodo del 2019. In pratica, a metà agosto è già stato battuto il numero di vetture usate online ibride vendute in tutto lo scorso anno”. Da segnalare infine, anche se con numeri notevolmente inferiori, il buon andamento delle vendite dei veicoli elettrici usati che con il mercato in contrazione nel 2020 mettono comunque a segno un ottimo incremento del 14% rispetto all’anno precedente. (m.r.)

Fonte www.repubblica.it

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram