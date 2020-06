Venticinque anni e tre generazioni, l’ultima lanciata nel 2018. L’ultima puntata del Meet Mercedes Digital è dedicata allo Sprinter, veicolo commerciale della Stella che ha registrato dal 1995 ad oggi un grande successo di pubblico a livello globale, essendo venduto in ben 130 Paesi nel mondo. A parlare della storia di Sprinter, in studio con la presentatrice Jasmine Blair, è stato Norbert Kunz, con un’esperienza ultraventennale nel marketing della Stella: ”Per sottolineare l’importanza dello Sprinter occorre risalire a 40 anni prima dell’uscita del modello: era 1955 quando il veicolo L 319 iniziò la sua carriera. Dodici anni dopo, nel ’67, fu lanciato L 309. Il soprannome di questo veicolo era ‘Düsseldorfer’ perché era stato prodotto a Düsseldorf, anche lo Sprinter di oggi è prodotto lì. Poi nel ’77 viene lanciato il precedessore dello Sprinter, il T1 soprannominato Bremer perché costruito a Brema”. Kunz parla dell’importanza della sicurezza per Mercedes con l’utilizzo di sistemi come l’ABS, un grande passo in avanti nel settore dei veicoli commerciali. Con l’ultimo aggiornamento di Sprinter salgono a bordo una serie di sistemi di assistenza e di infotainment per la massima connettività come ad esempio l’MBUX prerogativa delle passenger cars della Stella. Nuovo Sprinter non è solo sinonimo di sicurezza a lavoro ma anche di sostenibilità: il veicolo commerciale infatti è disponibile anche con la trazione elettrica.

”Non ci sono grandi differenze tra Sprinter ed eSprinter, ad eccezione della trasmissione – spiega Benjamin Kaehler, capo della divisione eDrive@Vans – . Quindi, se hai già guidato Sprinter, passare a eSprinter è più che semplice. La eSprinter combina 25 anni di esperienza Sprinter con la trasmissione elettrica completamente rinnovata. Ed è persino costruito sulla stessa catena di montaggio”. A monte di questo passaggio c’è la grande flessibilità del colosso di Stoccarda: ”eSprinter è il nostro secondo modello elettrico commerciale dopo l’eVito ed è il veicolo che prosegue l’elettrificazione del nostro portafoglio Mercedes-Benz Vans.

Puoi consegnare merci, guidare fino a cantieri edili o fare lavori di manutenzione senza emissioni. – ha poi aggiunto – È un contributo importante alla protezione del nostro clima, ma la nostra offerta di servizi va molto oltre”. Sulla versione elettrica sono disponibili due diverse opzioni di batteria: la flessibilità è fornita anche dalla funzione di ricarica rapida integrata che consente di caricare dal 10 all’80% in soli 25 minuti. L’eSprinter ha un’autonomia massima di oltre 160 chilometri e soddisfa le esigenze della mobilità urbana e del trasporto locale.

