Nel 2019 sono stati 1.470 gli italiani che hanno scelto un modello della gamma Mercedes-AMG.

Un risultato che ha consentito al marchio high performance della Stella di mettere a segno un anno record, il migliore di sempre in Italia, con un incremento del 63% rispetto al 2018. Il successo è frutto dell’offerta più ricca nel segmento delle vetture supersportive, con ben 60 modelli distribuiti tra ‘performance car’, ‘sports car’ e ‘street legal race car’: dalle compatte ai suv, passando per berline, station wagon, shooting brake, coupé, roadster e cabrio. Da 306 a 639 CV; 4, 6 e 8 cilindri, anche in versione 53 ‘mild hybrid’, e con trazione integrale 4MATIC. Mercedes-AMG si conferma protagonista anche nella scelta della gamma tradizionale: nel 2019, infatti, il 44% dei clienti ha scelto di equipaggiare la propria Stella con il pacchetto AMG Line.

In vetta alle preferenze degli italiani, con il 37%, la nuova famiglia high performance di Classe A: dai 306 cavalli della A 35, ai 387 della A 45, fino ad arrivare alla A 45 S che, con i suoi 421 cavalli, vanta il più potente motore 2 litri quattro cilindri turbo mai costruito per la produzione in grande serie. Con il 15% sul totale delle vendite, La GT Coupé4, la quattro porte sportiva appartenente alla ‘GT Family’, si conferma un modello di forte conquista, grazie anche alla versione 43 4MATIC EQ-Boost, un’ibrida ad alte prestazioni da 367 CV + 22 elettrici, esente da superbollo in alcune regioni Italiane. Così come tutte le versioni 53 4Matic EQ-Boost, prime ambasciatrici dell’offensiva ibrida del Marchio ‘One man, one engine’.

Oltre ad una gamma ampia e diversificata, con motorizzazioni e bodytype in grado di rispondere alle più diverse esigenze, il segreto del grande successo di Mercedes-AMG in Italia è riposto anche nell’impegno dei suoi dodici Performance Center. La porta di accesso al mondo AMG, ambasciatori di passione ed eccellenza, che proprio nel 2019 hanno inaugurato il primo Open Weekend della storia riservato esclusivamente al mondo AMG.

A tenere viva la passione per il marchio contribuiscono anche le iniziative rivolte a clienti e appassionati: dai corsi in pista dell’AMG Driving Academy, alle driving experience dei Performance Tour e dei Grand Tour. Eventi cui si è aggiunto anche l’AMG Performance Day, nato per far vivere alla crescente community dei clienti italiani del marchio di Affalterbach emozioni ad alte prestazioni a bordo della propria sport car.

Durante i diversi appuntamenti è, inoltre, possibile provare in piena sicurezza, affiancati da piloti professionisti dell’AMG Driving Academy, le ultime novità high performance firmate Mercedes-AMG.

