Elegante, dinamico, 4×4 anche elettrificato. E’ il nuovo Mercedes-AMG GLE 63 (S) 4MATIC+ Coupé che riunisce in un solo modello le personalità di tanti veicoli.

Il cuore pulsante del suv Coupé ad alte prestazioni della casa della Stella è il motore V8 biturbo AMG da 4,0 litri, elettrificato per mezzo di un alternatore-starter EQ Boost e di una rete di bordo a 48 volt che assicurano un comportamento allo spunto molto spontaneo. Il modello base eroga 420 kW (571 CV), mentre la versione AMG S arriva addirittura a 450 kW (612 CV). A garantire l’agilità sono l’assetto a sospensioni pneumatiche Ride Control+ AMG con sistema antirollio Active Ride Control AMG alimentato dalla rete a 48 volt, la trazione integrale completamente variabile 4MATIC+ Performance AMG e il cambio automatico a 9 marce Speedshift TCT AMG.

La mascherina del radiatore specifica AMG sottolinea visivamente l’appartenenza alla famiglia dei modelli AMG. Il linguaggio formale del design degli esterni interpreta la tipica Driving Performance AMG. L’appartenenza alla gamma di modelli di Affalterbach si intuisce non appena lo sguardo si posa sulla mascherina del radiatore AMG cromata lucida. Il profilo filante nel tipico stile coupé esprime una forte personalità e rende visibile, nel gioco delle linee, la passione per la Performance. Un tratto caratteristico dei modelli ad alte prestazioni è rappresentato dalla grembialatura anteriore nel dinamico design Jet-Wing in tinta con la carrozzeria, abbinata a griglie delle prese d’aria in nero. I powerdome in evidenza sul cofano motore e lo splitter frontale color cromo argentato rendono più incisivo il design del coupé.

I rivestimenti dei sottoporta, gli alloggiamenti dei retrovisori esterni e i passaruota ampliati sono verniciati nel colore della carrozzeria, integrandosi nel design complessivo della vettura senza soluzione di continuità. Il modello base monta di serie cerchi in lega leggera da 21 pollici con scritta AMG, mentre la versione AMG S è disponibile di primo equipaggiamento con cerchi da 22 pollici. A richiesta sono disponibili altre versioni di cerchi da 21 a 22 pollici. Il look and feel tipico del marchio si ritrova anche negli interni che sono caratterizzati da un’atmosfera sportiva di sapore esclusivo. I sedili AMG sono rivestiti in pelle nappa, garantiscono un sostegno laterale ottimizzato e dispongono di un motivo specifico AMG, con targhetta AMG negli schienali dei sedili anteriori. A richiesta sono disponibili altre versioni di rivestimenti in pelle.

Gli equipaggiamenti per gli interni e gli elementi di comando specifici AMG conferiscono alla plancia l’atmosfera tipica dei modelli AMG e agevolano una guida agile e precisa. Il volante Performance AMG a tre razze con paddle del cambio in alluminio convince per la perfetta maneggevolezza e l’ergonomia.

Nel modello base la corona del volante è rivestita in pelle nappa nera, mentre nella versione AMG S il rivestimento è in pelle nappa / microfibra Dinamica; entrambe le soluzioni dispongono di una tacca di riferimento ‘a ore 12’ nera. Sono, inoltre, disponibili i tasti al volante AMG, per impostare in modo particolarmente rapido i parametri relativi alla dinamica di marcia. La consolle centrale ospita un elemento di comando specifico di AMG con interruttori aggiuntivi per gestire l’ESP regolabile su tre livelli, la modalità manuale del cambio, la regolazione adattiva dell’ammortizzazione, l’impianto di scarico Performance AMG e il livello dell’auto. Oltre alla pedaliera sportiva AMG in acciaio legato spazzolato con gommini antisdrucciolo, anche le modanature di accesso e i tappetini neri con scritta AMG sottolineano l’aspetto sportivo. Per personalizzare gli interni è a disposizione un’ampia gamma di elementi decorativi, come quelli in carbonio AMG, che conferiscono all’abitacolo una nota decisamente sportiva.

