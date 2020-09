ROMA – Eugenio Blasetti ha assunto l’incarico di responsabile delle Relazioni Istituzionali di Mercedes-Benz in Italia, in aggiunta al suo ruolo di responsabile Press Relations. Cinquantanove anni, romano, sposato con due figli, Eugenio Blasetti ha iniziato la sua carriera professionale in Mercedes-Benz Italia nel 1989 nell’area dell’after sales come consulente economico. Due anni dopo passa alla Direzione Marketing Mercedes-Benz vetture dove, con sempre maggiori responsabilità tra prodotto e comunicazione, ha contribuito a sviluppare la strategia di Mercedes-Benz e smart per il mercato italiano. Nel 2016 ha assunto la responsabilità del settore Press Relations, che ora si estende agli External Affairs and Public Policies.



Fonte www.repubblica.it

