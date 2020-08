Da ora The Climate Pledge ha un alleato in più. Messa in moto da Amazon e Global Optimism con lo scopo di contribuire a realizzare gli obiettivi stabiliti dall’Accordo di Parigi dieci anni prima di quanto fissato, ossia già nel 2040, adesso l’iniziativa trova in Mercedes un partner d’eccezione che contribuirà ad accelerare il raggiungimento di questo traguardo attraverso una strategia battezzata Ambition2039. “In Mercedes-Benz ci siamo dati l’ambizioso obiettivo di fare della trasformazione della mobilità una storia di successo”, spiega Ola Källenius, Chairman del Board of Management di Daimler AG e Mercedes-Benz AG. “Con l’adesione a Climate Pledge contribuiamo alla realizzazione del nostro obiettivo, nella costantemente ricerca di una mobilità priva di emissioni e una produzione sostenibile dei veicoli. Siamo a fianco di Amazon, di Global Optimism e degli altri firmatari del Climate Pledge, nell’impegno a raggiungere zero emissioni di carbonio entro il 2040, dieci anni prima dell’Accordo di Parigi. Sono felice del fatto che con questa iniziativa saremo in grado di acquisire ancora più slancio nella nostra offensiva per la sostenibilità”.

L’obiettivo insomma è puntare a zero emissioni di CO2. Per questo Mercedes sta considerando l’intera catena del valore, dalla fase di sviluppo al network dei fornitori, dalla propria produzione all’elettrificazione dei prodotti, oltre alle energie rinnovabili per l’utilizzo dei veicoli elettrici. Entro la fine di quest’anno, il portfolio dei veicoli includerà cinque modelli completamente elettrici e più di 20 modelli plug-in hybrid. Dal 2022 gli impianti Mercedes-Benz saranno CO 2 neutral, il che significa più di 30 impianti car e van in tutto il mondo.

E Amazon? Non è da meno. Ha ordinato oltre 1800 veicoli elettrici Mercedes, che saranno utilizzati in tutta Europa. La commessa include circa 600 mid-size eVito e oltre 1.200 large-size van eSprinter. “Sono lieto della prosecuzione e intensificazione della nostra collaborazione con Amazon e del lavoro congiunto per il futuro del trasporto ad alimentazione elettrica”, ha dichiarato Marcus Breitschwerdt, Head of Mercedes-Benz Vans. “Grazie all’eVito e l’eSprinter, abbiamo nel nostro portfolio i veicoli elettrici con le caratteristiche ideali per le esigenze del settore dei corrieri espressi e per la consegna delle merci nel cosiddetto ‘ultimo miglio’. Questi veicoli dimostrano che la guida a emissioni zero su base locale, le prestazioni convincenti, il comfort e i bassi costi di esercizio possono essere perfettamente combinati”. (f.p.)

Fonte www.repubblica.it

