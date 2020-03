Mercedes e Audi varano, quasi contemporaneamente, una iniziativa che va incontro alla necessità di far passare il tempo, nel modo più piacevole possibile, ai bambini che debbono restare in casa per la quarantena ormai diffusa in tutto il mondo. I due brand premium mettono a disposizione, attraverso link a pagine web, una vasta collezione di disegni e schizzi in bianco e nero in pdf da stampare per poi essere colorati con matite o pennarelli. Per quanto riguarda la Casa della Stella a Tre Punte l’indirizzo per accedere a questa preziosa ‘banca’ di immagini destinata agli appassionati è: https://www.mercedes-benz.com/en/vehicles/passenger-cars/design- sketches/ facendo scoprire anche interessanti prototipi della Mercedes.

Gli album messi a disposizione da Audi si trovano al link: https://newspress-audiusamedia.s3.amazonaws.com/documents%2Forig inal%2F6974-AudiColoringBookforonline.pdf e comprendono una serie di disegni da colorare che riguardano la berlinetta R8, la Sport Quattro da rally e le Auto Union da corsa del passato.

