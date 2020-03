Mercedes, prima del ‘blocco’ delle attività che coinvolge ormai quasi tutto il mondo automotive, ha completato i collaudi invernali del suo ultimo modello 100% elettrico, il van premium EQV. I test invernali, denominati Ice & Snow, per questo modello si sono svolti ad Arjeplog, in Svezia, in condizioni climatiche estreme. Con temperature che sono scese a meno 30 gradi centigradi e su strade ghiacciate o con neve alta, Mercedes EQV ha confermato la sua perfetta rispondenza funzionale anche in situazioni ‘limite’, completando così una delle sue ultime fasi di messa a punto su strada in vita del suo lancio sul mercato previsto per la seconda metà del 2020.

Per realizzare questi complessi si sono spostati nel sito di prova ‘invernale’ vicino al Circolo Polare aArtico oltre 30 fra ingegneri, esperti di elettronica e meccanici di Mercedes-Benz Vans. Fra le prove superate brillantemente da EQV la guida su laghi ghiacciati (dove sono stati misurati gli effetti del freddo estremo nei confronti di elementi come maneggevolezza, ergonomia e confort) o, ancora, il comportamento alla partenza da fermo e la resistenza alle basse temperature dei componenti della trasmissione, del software e delle interfacce. Per valutare la gestione termica dell’intero veicolo, si è fatto ricorso anche a speciali strutture con celle ulteriormente raffreddate. Fra i collaudi più importanti per un veicolo elettrico, vi è quello con cui gli ingegneri di Mercedes-Benz Vans hanno valutato il comportamento di ricarica nelle situazioni più estreme. Il van premium EQV è dotato di una funzione di ricarica rapida integrata con la quale può passare dal 10 all’80% della sua riserva di energia in 45 minuti ma questo sistema – è evidente – deve funzionare in modo affidabile sia in condizioni di temperatura elevata che nel ‘grande freddo’. Proprio in funzione della sua operatività anche in situazioni difficili, EQV utilizza un sistema che permette inserire un orario di partenza tramite la App Mercedes-me comodamente da casa o dall’ufficio, in modo da preriscaldare l’interno alla temperatura desiderata e sciogliere neve o ghiaccio sui vetri. Se EQV è collegato a un punto di ricarica, l’elettricità richiesta non riduce la portata poiché questa viene prelevata dall’alimentazione di rete e non dalla batteria del convertitore.

