Sono più di una trentina i nuovi modelli su cui Mercedes sta lavorando per una lunga serie di debutti programmati fra il 2020 e il 2022, comprese le sostituzioni delle esistenti Classe C, Classe S e SL, quest’ultima ‘conservatrice’ rispetto agli ultimi 20 anni, in quanto riproporrà la tradizionale capote in tela anziché il tetto metallico a scomparsa. Altri modelli ‘chiave’ nella strategia Mercedes per il prossimo futuro sono i cinque veicoli elettrici della gamma EQ, cioè le versioni di produzione dei concept EQA ed EQS, oltre alle inedite EQB, EQE ed EQG che fanno parte di un programma di sviluppo da 10 miliardi di euro. La gamma di modelli esclusivamente elettrici con marchio EQ affiancherà nuove versioni ibride plug-in della gamma EQ Power, che riguarderanno la seconda generazione di CLA e di GLA, oltre alla rinnovata Classe E che sarà una delle novità della Stella a Tre Punte al Salone di Ginevra in marzo.

In particolare gli ibridi plug-in CLA 250e e GLA 250e a trazione anteriore avranno lo stesso sistema utilizzato da A250e e B250e, cioè un 4 cilindri a benzina 1,3 litri turbo e un’unità elettrica montato sul cambio che utilizza una batteria da 15,6 kWh e fornisce un’autonomia elettrica di circa 65 chilometri. La potenza complessiva dovrebbe essere di 215 Cv. Entro la fine del 2020, Mercedes prevede di avere in gamma 20 modelli ibridi plug-in spaziando dalla A250e fino alla nuova S560e di settima generazione.

Sviluppata da zero, la nuova Classe S è descritta come il modello di produzione Mercedes più avanzato di sempre e realizzata su una versione riprogettata della piattaforma MRA.

Ci sarà anche una nuovissima architettura elettrica ed elettronica che supporta una moltitudine di nuovi sistemi di assistenza alla guida, tra cui funzioni autonome di livello 3 e parcheggio senza conducente.

Da notare che le Mercedes Classe S continueranno ad essere proposte con le unità turbodiesel 6 cilindri in linea da 2,9 litri e le unità turbo benzina 6 cilindri in linea 3,0 litri proposte anche in versioni ibride e ibride plug-in. Nei modelli di fascia alta sarà presente il V8 turbo benzina da 4,0 litri sviluppato da AMG con nuova sistema ibrido.

Importanti debutti anche nell’ambito del brand AMG, che proporrà il modello di punta GT Coupé a 4 porte con un sistema di propulsione avanzato ibrido plug-in da circa 800 Cv. Sempre in ambito AMG – si legge sul magazine Autocar – dovrebbe finalmente arrivare ai clienti che hanno già esaurito la produzione (cc unità) l’hypercar One, rimandata al 2021 per ritardi dovuti ai test sulle emissioni.

Infine il brand Smart, che com’è noto sarà prodotto esclusivamente in Cina da Geely attraverso la JV con Mercedes.

Entro il 2022, la gamma Smart crescerà con una coppia di nuovi modelli destinati alle aree urbane. Uno di questi sarà un suv compatto 100% elettrico che arriverà anche in Europa.

