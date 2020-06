Michael Cole, attuale presidente di Kia Motors America, dal prossimo primo luglio sarà il nuovo presidente e Ceo di Hyundai Motor Europe. Cole sostituirà Dongwoo Choi, che ha ricoperto questo ruolo negli ultimi due anni e proseguirà così la sua lunga carriera con Hyundai Motor Group dopo 11 anni in ruoli di vertice per il brand Kia.

Laureato alla Oxford Brookes University, Cole porterà una serie di preziose esperienze nella sua nuova posizione – si legge nella nota di Hyundai – avendo ricoperto ruoli senior a livello nazionale e di headquarter regionale, tra cui quelli di chief operating officer di Kia Motors Europe e prima ancora di amministratore delegato di Kia Motors UK. Durante il suo percorso con Kia, ha contribuito allo sviluppo delle aree di strategia, vendite, marketing e prodotto fino al customer service e al retail. Dongwoo Choi è entrato in Hyundai Motor Europe nel 2018 e da allora ha guidato con successo l’azienda attraverso la sua trasformazione in headquarter europeo.

Istituita sotto la sua guida, la nuova organizzazione nella region include ora le fabbriche in Repubblica Ceca e in Turchia, oltre a una maggiore autonomia per stimolare la crescita sostenibile e migliorare l’innovazione. Choi ha ricoperto diverse posizioni in Hyundai, tra cui quelle di capo della divisione European Operations e Presidente di Hyundai Motor Manufacturing Czech.

