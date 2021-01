Ci siamo: Milano AutoClassica in concerto con Fiera Milano Rho ha deciso le date della prossima edizione del salone: ha prevalso la scelta di programmare anche quest’anno la manifestazione ad inizio autunno, per garantire di svolgere l’appuntamento in totale sicurezza e serenità. La prossima edizione del Salone dell’Auto Classica e Sportiva si terrà quindi nei giorni 1, 2 e 3 ottobre

2021, quasi due mesi prima della data tradizionale. “L’attuale situazione pandemica – spiegano gli organizzatori – ha imposto una profonda riflessione: sulla scia del successo dell’edizione 2020 – in cui fu premiata la decisione di anticipare il Salone – la scelta di programmare anche quest’anno Milano AutoClassica prima dell’autunno inoltrato garantisce di svolgere un appuntamento tanto importante, atteso ed amato in totale sicurezza e serenità. Così Milano AutoClassica soddisfa l’opportunità di partecipazione degli Espositori, delle più importanti Federazioni di categoria, dei Media e, soprattutto, del pubblico di appassionati che ha il desiderio d’investire in auto da collezione”.

Fra gli eventi già confermati un grande spazio per le classic car di tutte le epoche, comprese le Youngtimer più ricercate e l’asta organizzata dalla Casa d’Aste Wannenes che avrà luogo nella giornata di sabato 2 ottobre. Più il classico grande spazio dedicato ai ricambi e ai raduni dei club.