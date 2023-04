L’e-bike non è più solo tecnologia e aerodinamica ma anche gusto estetico e ricerca del bello. Parliamo ad esempio del brand tedesco di bici elettriche Ruff Cycles. Con un gusto anni ‘70 e elettronica Bosch di ultima generazione, le bici elettriche Ruff Cycles sono l’esempio perfetto della più innovativa mobilità contemporanea.

A distribuire in esclusiva il brand per l’Italia è Cambiobike, realtà che offre un servizio completo nel mondo dell’e-bike, dalla vendita al noleggio, passando per assistenza, manutenzione e assicurazione.

Milano, Aprile 2023 – Al giorno d’oggi il design sta assumendo un ruolo sempre più centrale, e non solo nell’arredamento o nella moda. Anche nel mondo della mobilità elettrica, infatti, sempre più la cura del dettaglio, non solo tecnico, ma anche estetico, costituisce la differenza tra un buon prodotto e uno eccellente. Lo sa bene Cambiobike (https://cambiobike.it/) società parte di Cambiomarcia (Gruppo Unipol) nata con l’obiettivo di innovare il mercato delle e-bike. Non è più solo uno strumento per spostarsi in città, ormai l’e-bike è diventato un vero e proprio stile di vita.

Se un tempo maggiore priorità l’aveva la funzionalità del mezzo, oggi all’innovazione tecnologica si affianca un design sempre più all’avanguardia. L’e-bike quindi avanza, lasciandosi alle spalle quell’aspetto di essenzialità che ha caratterizzato il suo ingresso nel mercato, abbracciando nuove sperimentazioni come quelle dal sapore vintage e underground.

Un gusto estetico ricercato e un po’ retrò abbinato a una tecnologia Made in Germany: ecco le caratteristiche predominanti di Ruff Cycles, le biciclette a pedalata assistita progettate e assemblate in Baviera. Tre i modelli che Cambiobike vende in Italia: Lil’Missy, Lil’Buddy e Biggie. Tutti e tre disponibili in due diverse motorizzazioni: Bosch Performance Line 85 Nm e Bosch Active Line 40 Nm.

Vibes anni ’70 a colpi di cross bike e graffiti. Un telaio in acciaio fatto a regola d’arte, coperto da una verniciatura ultra resistente, ecco alcuni tra i dettagli più interessanti di Lil’Missy e Lil’Buddy. Vibe hip hop per Biggie, molto più di una fun bike, con ruote larghe 26” con cerchi in alluminio, freni a disco idraulici sicuri e sempre pronti anche in fase di discesa.

Non si tratta di e-bike che passano inosservate. Grazie ad un design originale e dirompente Ruff Cycles è infatti una casa produttrice molto apprezzata dai più giovani ma non solo. Ha in sé un animo underground abbinato però a una tecnologia all’avanguardia, capace di supportare la vita urbana e molto di più. Una Ruff Cycles potrebbe infatti essere una valida alleata per spostarsi a Milano durante la Design Week. Il modello Lil’Missy CX, ad esempio, ha una batteria Bosch PowerPack 500 Wh, removibile e un peso di soli 25 kg per un’estrema maneggevolezza.

Tutti i modelli Ruff Cycles i sono disponibili su Cambiobike.it in pronta consegna in tutta Italia. Con Cambio12 e Cambio24, inoltre, è possibile pagare la propria e-bike in piccole rate, e dopo 12 o 24 mesi scegliere se restituirla, cambiarla con una nuova o tenerla. Completano l’offerta l’esclusiva formula di assistenza BikeCare™, il servizio SOS Bike e le copertura assicurative Furto e Kasko.