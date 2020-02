“Monopattini e dispositivi di micromobilità elettrica devono essere utilizzati con la massima attenzione e i conducenti non possono pensare di guidare come se fossero un giocattolo, a cui tutto è consentito. Servono i controlli da parte degli organi di polizia stradale, affinché non avvengano gravi incidenti, e aver individuato le norme da applicare sicuramente potrà servire ad aumentare la sicurezza stradale”.

È il commento di Giordano Biserni, presidente dell’Asaps (Associazione sostenitori Polstrada), alle nuove regole sui monopattini elettrici decise con l’approvazione del decreto ‘Milleproroghe’. La legge di bilancio 2020 aveva già equiparato i monopattini ai velocipedi, ma ora vengono introdotte nuove norme di comportamento (con limiti di velocità a 25 km/h quando circolano sulla carreggiata e di 6 km/h nelle aree pedonali) e nuove sanzioni che prevedono anche la confisca nei casi più gravi.

“Le città – aggiunge Biserni – devono prepararsi al possibile assalto di questi nuovi veicoli con la buona stagione, e i comuni dovranno predisporre anche campagne informative e di sensibilizzazione come avviene in quei Paesi europei dove già li utilizzano”.



