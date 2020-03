Mini è protagonista con la super-efficente Countryman Plug-in Hybrid del progetto Romagna Osteria, realizzato dall’ente regionale Visit Romagna in collaborazione con l’associazione Brigata del Diavolo che riunisce i migliori cuochi locali. Un vero tour alla scoperta dei saperi e dei sapori culinari in tredici suggestive località della Romagna, all’insegna dell’insolito, della valorizzazione dei valori locali e dell’ecosostenibilità. Con Romagna Osteria, la Brigata del Diavolo – Cuochi Sognatori ha deciso di uscire dai ristoranti in cui operano i singoli chef mettendosi invece al servizio di un progetto itinerante che ‘porta a spasso’ la cucina in posti insoliti, ricchi di fascino, poesia, spiritualità, storia, bellezza.

Nella geografia di Romagna Osteria che è stata (e verrà) disegnata dalla Brigata del Diavolo – con il supporto di Mini Countryman Plug-in Hybrid – verranno aperti spazi diversi rispetto ai luoghi tradizionali della ristorazione. Saranno utilizzati chiese, case di piccoli borghi, teatri, conventi, edifici storici e perfino pescherecci, cioè ogni luogo in cui la cucina e la degustazione possano trasformarsi in veicolo per trasferire ai partecipanti curiosità, interesse, stupore e conoscenza. La Brigata del Diavolo, lo ha già dimostrato nei primi eventi (il programma è partito nel maggio del 2019) di essere capace, con le doti individuali e le capacità del gruppo – di arricchire l’offerta turistica della Romagna andando ad intercettare quella specifica fascia di persone attratte dal binomio cucina/cultura con un calendario di iniziative non isolate e, contemporaneamente, di qualificare un’immagine di cucina aperta e permeabile al nuovo, alla promozione e conoscenza della ricchezza dell’insolito.

