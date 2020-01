Nasce al Mirafiori Motor Village, showroom espositivo e punto vendita di tutta la gamma Fca, un percorso alla scoperta dei brand italiani del Gruppo Fca e della loro storia ultracentenaria, un nuovo allestimento dedicato ad appassionati, collezionisti, clienti e curiosi. La nuova Galleria Heritage, in collaborazione con Fca Heritage, sarà inaugurata il 31 gennaio in occasione di Automotoretrò.

Il Mirafiori Motor Village ha aperto il 26 maggio 2006 le porte di Piazza Cattaneo, primo e unico punto di accesso pubblico allo stabilimento di Mirafiori e al mondo Fiat. Voluto da Sergio Marchionne, era per il manager il simbolo del nuovo corso che lui stesso stava inaugurando, di un’apertura al pubblico che si ancorava al passato per puntare al futuro. Per preservare il ricordo delle origini venne mantenuto il soffitto originale dello stabilimento del 1939, ancora oggi struttura portante e visibile del Motor Village.



