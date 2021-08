La mobilità è diminuita significativamente in molte regioni con la diffusione della pandemia di COVID-19 nel 2020. Con gli stakeholder del settore concentrati sul mantenimento delle loro attività in funzione, sulla conservazione dei margini e sulla protezione dei dipendenti, è per lo più sembrato che il settore fosse in una situazione di stallo. E con il crollo delle vendite di auto, pochi consumatori sembravano disposti o in grado di acquistare nuovi veicoli.

Sebbene però la pandemia di COVID-19 abbia temporaneamente rallentato la crescita, il settore della mobilità sta attraversando una profonda trasformazione e sta aprendo nuove opportunità per i player del settore disposti a investire nell’elettrificazione dei veicoli, nella guida autonoma e in altri prodotti e servizi. Da questo emerge che l’avvio di un clima positivo dei consumatori rispetto al mondo della nuova mobilità, potrebbe stimolare il settore. Così come le sfide produttive e di vendita, generate dalla gestione della pandemia, possono essere dei moltiplicatori importanti per tutto il settore.

In tutte le nazioni, un sondaggio fatto da McKinsley ha rivelato che il numero dei consumatori con una visione positiva del futuro dell’automotive è aumentato considerevolmente e la maggiore crescita si è verificata in Asia.

Da questo sondaggio emerge che la gestione della pandemia da Covid-19 ha aumentato l’interesse per il trasporto a basse emissioni. La pandemia di COVID-19 sembra aver aumentato la consapevolezza dei consumatori sugli effetti negativi dei viaggi, comprese le strade congestionate e le emissioni pesanti. Le vendite annuali globali di veicoli elettrici plug-in per passeggeri (EV) hanno raggiunto i tre milioni nel 2020, con un aumento di oltre il 40% su base annua, con il 46% delle vendite dell’anno fiscale provenienti dall’Europa, il 39% dalla Cina e il 12% dal Nord America.

Nel sondaggio, molti intervistati hanno dichiarato di essere ora più interessati ai veicoli elettrici a batteria (BEV) e ai veicoli elettrici ibridi parziali (PHEV. L’Europa è stata l’unica regione in cui l’interesse per i veicoli elettrici e i PHEV è diminuito. Questa tendenza è alquanto paradossale, poiché l’Europa ha ancora le vendite di veicoli elettrici più elevate e può verificarsi perché gli intervistati europei sono sempre più preoccupati per i costi di proprietà dei veicoli in generale. Oltre il 55% degli intervistati del Nord America, che è in ritardo nelle vendite di veicoli elettrici rispetto all’Asia e all’Europa, ha espresso un maggiore interesse per questi veicoli. Ancora più importante, alla domanda sui fattori che contribuiscono al loro interesse, gli intervistati di tutte le regioni hanno citato le maggiori preoccupazioni in materia di sostenibilità e miglioramenti della qualità dell’aria.

Lo spostamento del clima di fiducia dei consumatori potrebbe avere implicazioni per il trasporto commerciale. Oltre il 70% degli intervistati ha dichiarato che la consegna delle merci dovrebbe passare da veicoli a combustione interna motori (ICE) a BEV o H2EV (noti anche come veicoli elettrici ibridi plug-in a celle a combustibile a idrogeno) per il trasporto di merci a lungo raggio e intraurbani. Sorprendentemente, più del 40% degli intervistati in tutte le nazioni si è dichiarato disposto a pagare un premio per consentire questo turno.

Un altro importante cambiamento nel sentiment dei consumatori è dato dal fatto che considerano la produzione a basse emissioni sempre più vitale. Tra gli intervistati che stavano prendendo in considerazione un acquisto di veicoli elettrici, oltre la metà ha dichiarato che si trattava di una considerazione moderatamente o estremamente importante. Questo sviluppo suggerisce che il cambiamento del clima di fiducia dei consumatori influenzerà non solo le vendite dei veicoli, ma anche l’intera catena di approvvigionamento. Molti intervistati erano anche interessati al riciclaggio dei veicoli mandati alla demolizione.

L’indagine ha inoltre dimostrato che l’uso di materiali sostenibili è una considerazione importante per i potenziali acquirenti di veicoli elettrici. Anche la scelta di un produttore locale è considerata da moderatamente a estremamente importante per molti intervistati.

Altro tema che la gestione mondiale della pandemia da Covid-19 ha generato nei consumatori è l’aumentato l’interesse per la guida autonoma, ma su cui rimangono molte barriere. La nostra indagine ha dimostrato che la pandemia di COVID-19 ha reso i consumatori più propensi a utilizzare i servizi di consegna, attraverso metodi tradizionali e tecnologia autonoma. Tendenze simili sono state osservate in tutte le regioni. Le restrizioni dovute alla quarantena e ai lockdown hanno prodotto anche un desiderio di limitare, per svariati motivi, il contatto umano. Il numero di intervistati nordamericani che ha dichiarato che sarebbero propensi a prendere consegne da veicoli autonomi (AV) è aumentato dal 18% al 28%. C’è stato invece un aumento più modesto nel numero di coloro che erano disposti a utilizzare gli AV per il trasporto di persone. Questo cambiamento nel sentimento e nell’accettazione dei consumatori potrebbe sbloccare nuove opportunità per i player del settore per testare e distribuire consegne attraverso mezzi a guida autonoma.

Nonostante la crescente accettazione di dei veicoli a guida autonoma, però, i costruttori e altre aziende interessate devono affrontare molti ostacoli all’adozione. La conoscenza complessiva di questa tecnologia è ancora relativamente bassa, con molti intervistati che affermano di non aver mai sentito parlare di AV o di sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS), o che non hanno compreso appieno il significato di questi termini.

La mancanza di educazione dei consumatori, poi, contribuisce alla fiducia relativamente bassa nei veicoli elettrici, cosa che è ancora pronunciata nonostante l’aumento del numero di persone disposte a usarli. Quando è stato chiesto agli intervistati cosa gli ha tenuto lontani dall’uso degli AV, la maggior parte ha dichiarato di non credere che la tecnologia fosse pronta. Molti altri hanno dichiarato di non credere che la tecnologia AV fosse più sicura della propria guida. Nel complesso, la fiducia è così bassa che quasi la metà dei consumatori non si fida degli OEM, degli organismi di regolamentazione o di terze parti indipendenti per convalidare l’uso di questa tecnologia.

La mobilità è diminuita durante la pandemia, ma l’indagine indica che l’interesse dei consumatori per la guida autonoma e l’elettrificazione dei veicoli ha subito comunque un’accelerazione. I player del settore dovrebbero quindi prendere in considerazione, per incrementare i loro profitti e la loro diffusione, di aumentare i loro investimenti in questi settori, educando contemporaneamente i consumatori sui benefici. Tali sforzi educativi saranno particolarmente importanti per i veicoli commerciali leggeri, poiché la fiducia del pubblico rimane bassa e molte persone sono ancora riluttanti a utilizzare questi veicoli. Inoltre, una maggiore apertura dei consumatori verso soluzioni di consegna autonoma potrebbe renderli più familiari con la tecnologia AV, aprendo potenzialmente più opportunità.

Fonte www.repubblica.it