Torino, 28 febbraio 2023 : FCA Bank consolida la propria presenza nel mondo delle due ruote a zero emissioni. La Banca, con un’esperienza quasi centenaria nel settore del finanziamento auto, del noleggio e della mobilità, ha siglato una partnership finanziaria paneuropea con CAKE, brand svedese specializzato in motociclette elettriche leggere di fascia premium. L’accordo, già attivo in Francia e nel Regno Unito, viene esteso a tutti i Paesi europei in cui sono presenti le due società, a partire da Italia, Germania e Spagna.

FCA Bank fornirà ai clienti finali di CAKE un’ampia gamma di soluzioni finanziarie, innovative e flessibili, pensate per rendere più accessibili i motocicli elettrici del brand scandinavo. La partnership comprende tutti gli iconici modelli di CAKE, che combinano prestazioni, design all’avanguardia e sostenibilità.

Le piattaforme per motocicli CAKE sono dotate di una vasta gamma di accessori e configurazioni, che le rendono ideali per diversi utenti e applicazioni, compreso l’uso commerciale per la consegna dell’ultimo miglio e altri trasporti urbani a corto raggio. I modelli sono Kalk, moto da enduro pensata per chi vuole immergersi nella natura, Makka, un ciclomotore leggero progettato per i pendolari, Ösa, un modello ad alte prestazioni con una batteria potente, e Åik, una e-bike con autonomia, capacità di carico ed ergonomia di guida leader del settore.

“Siamo lieti di essere stati scelti come partner finanziario di CAKE in Europa. Questa partnership nasce dalla visione strategica che accomuna FCA Bank e CAKE, orientata alla promozione di un nuovo paradigma di mobilità, all’avanguardia e sostenibile” ha affermato Giacomo Carelli, CEO di FCA Bank. “Per la Banca rappresenta inoltre un ulteriore passo in avanti nel proprio percorso di sviluppo, che ne amplia e rafforza la presenza nel mondo delle due ruote”.

“Per CAKE, il finanziamento è uno strumento chiave per rendere i nostri modelli accessibili ai nostri clienti. L’approccio di CAKE è di puntare a prodotti di alta qualità e con cicli di vita più lunghi, abbiamo bisogno di un partner che ci sostenga in tal senso. FCA Bank si sta orientando verso la micro-mobilità e i veicoli elettrici, ed è esattamente il tipo di partner di cui abbiamo bisogno per supportarci in termini di innovazione e credibilità con i nostri clienti B2C e B2B in Europa” afferma Stefan Ytterborn, CEO e fondatore di CAKE.