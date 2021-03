NON SOLO E-CARGO BIKE. Blubrake ha sviluppato e brevettato altre due tipologie di ABS, ciascuno studiato per rispondere alle esigenze di un particolare tipo di bicicletta, per un’esperienza ciclistica piacevole e sicura. L’ABS per e-bike di Blubrake è disponibile sul mercato su diversi modelli di e-city, e-trekking, e-mtb e speed pedelec. L’ABS è stato scelto da importanti brand tra cui Bianchi per le e-mtb e tourer della nuova gamma e-Omnia, da Crescent per la ELLIE 7-VXL ABS Koppla, da Bulls per la Iconic Evo TR3 ABS, la Copperhead Evo AM 3 ABS e la Aminga Eva TR3 ABS, Trefecta con la RDR ABS RK e da Stromer con la ST5 ABS.

L’ABS per le s-pedelec di Blubrake ha un software specifico per rispondere alle esigenze delle Speed Pedelec, ovvero le bici a pedalata assistita che possono raggiungere i 45 km/h e funzionalità aggiuntive per i ciclisti sportivi. L’ABS Blubrake è integrato di serie da Stromer, azienda svizzera leader di mercato nel settore, che ha deciso di dotare con il sistema Blubrake il proprio modello di punta: la ST5 ABS.