ROMA – Fra e novità che attireranno i visitatori ai cancelli della prima edizione del Salone di Monaco (IAA Mobility) in programma dal 7 al 12 settembre, un posto in prima fila spetta a Limo, berlina a zero emissioni che sarà esposta nello stand di Mobilize, il marchio del Gruppo Renault che gestisce i servizi di mobilità legati al colosso francese. La nuova arrivata è dunque una comoda e pratica berlina di 4,67 metri con motorizzazione al 100% elettrica, che sarà disponibile solo in abbonamento con pacchetti ed offerte di mobilità “à la carte”, destinata in particolare a taxi e noleggio con conducente (Ncc).

“Limo è il primissimo modello firmato da Mobilize, ed è la risposta della nostra nuova marca alle evoluzioni del mercato del trasporto delle persone”, spiega infatti Clotilde Delbos, direttore generale di Mobilize. “Questa offerta, che combina un veicolo e servizi flessibili, dimostra tutta la capacità di Mobilize di accompagnare gli utenti per soddisfare le loro nuove esigenze. Dà anche prova di un esclusivo know-how, frutto dell’esperienza del gruppo Renault nei servizi di mobilità e della forza di RCI Bank and Services nelle soluzioni finanziarie”.

Del resto quello del ride-hailing, il mercato cioè di taxi e Ncc, già adesso rappresenta un valore in Europa di 28 miliardi, ma si prevede che entro il 2030 raddoppierà quasi. Uno scenario all’interno del quale i veicoli elettrici per forza di cose giocheranno un ruolo da protagonista.

Con un’autonomia di circa 450 km Mobilize Limo sembra essere dunque la risposta più azzeccata a queste esigenze, vista la mole di chilometri che gli autisti delle auto per servizi di trasporto pubblico devono percorrere ogni giorno. Oltre a ciò la vettura sarà commercializzata con un’offerta che comprende sia l’auto stessa che i servizi per tutti i tipi di autisti.

“I contratti di noleggio proposti saranno flessibili a livello di chilometraggio e durata”, spiegano alla casamadre. “Verrà offerta anche una soluzione pay as you drive per gli autisti occasionali. Inoltre, per le compagnie di taxi e noleggio con conducente, verrà proposta una soluzione completa per la loro attività (consegna, soluzioni di pagamento, ricarica, connettività, ecc.) per ottimizzare il TCO (Total Cost of Operations) e l’eccellenza operativa, al servizio dei clienti”.

Proposta nelle tre tinte di carrozzeria Metallic Black, Metallic Grey, Glossy White, Limo è dotata di un motore 100% elettrico da 150 Cv in grado di offrire una un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 9,6 secondi e una velocità massima di 140 km/h. E’ possibile scegliere tre modalità di guida – Eco, Normal e Sport – e tre livelli di intensità della frenata rigenerativa sui comandi del veicolo. Non manca un sistema multimediale che include la funzione Smartphone Replication tramite il display centrale touchscreen da 12,3”.

Cuore della vettura è la batteria agli ioni di litio a raffreddamento liquido da 60 kWh che, come dicevamo, le consente di percorrere circa 450 km (ciclo WLTP in corso di omologazione) tra due ricariche. Ovviamente la vettura può collegarsi a tutte le colonnine pubbliche ed infrastrutture di ricarica domestiche di tipo Wallbox.

“La motorizzazione elettrica di Limo è il suo miglior pregio, la rende ideale in città, il luogo per eccellenza dove si svolge l’attività di trasporto delle persone”, spiega Gilles Normand, Direttore dei Veicoli di Mobilize. “Indipendentemente dal posto in cui viene utilizzata, la sua autonomia offre agli autisti uno, se non due giorni interi di lavoro senza bisogno di ricaricare”. (f.p.)

