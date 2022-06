La mobilità è in continua evoluzione! Viviamo in mondo ormai sempre più green ed ecosostenibile, un contesto storico caratterizzato da forme di mobilità smart, condivise, attente all’ambiente e più accessibili, per tutti e ovunque.

Transizione energetica e mobilità ecologica sono le nuove esigenze di consumatori, aziende, città, regioni e territori. Mobilize risponde ai nuovi bisogni della collettività, offrendo soluzioni di mobilità flessibili, complete, e sostenibili.

Il car sharing svolge ora un ruolo di primaria importanza nel campo della mobilità ed è del tutto complementare rispetto ai modelli tradizionali di proprietà del Confidential C veicolo.

Mobilize, quarto Brand del Gruppo Renault, semplifica la mobilità promuovendo l’utilizzo di veicoli condivisi. Rivolto ai clienti che intendono adottare forme di mobilità sostenibili e condivise, grazie al contributo della rete di vendita del Gruppo Renault, Mobilize prosegue nel percorso di transizione ecologica della mobilità, ampliando a Bologna la presenza del car sharing 100% elettrico Mobilize Share.

Il servizio gestito dalla Concessionaria Moreno Motor Company

Gestito direttamente dalla storica Concessionaria Moreno Motor Company, il servizio di car sharing Mobilize è attivo dallo scorso 16 giugno nella città di Bologna con otto Dacia Spring.

Le vetture 100% elettriche vengono suddivise in due aree di parcheggio dedicate, dove i clienti possono prelevare e riconsegnare le Dacia Spring in qualsiasi momento della giornata, con il vantaggio di trovare sempre un posto auto a fine tragitto.

Alessandro Palli, Direttore Commerciale della Concessionaria Moreno, afferma <<Crediamo fortemente nel progetto Mobilize Share, per noi è un vanto proporre sulla città di Bologna un servizio di mobilità 100% elettrico, attivo H24, sette giorni su sette. È un progetto in linea con la nostra visione, che unisce la nostra pluriennale esperienza nel settore delle autovetture all’innovazione tecnologica e alle mutate esigenze di mobilità. “Mobilize Share” rappresenta un’opportunità per tutti i cittadini bolognesi, istituzioni e aziende del territorio. Un servizio trasversale per chi desidera una libertà di movimento ritagliata sulle proprie esigenze>>.

App Mobilize Share per controllare disponibilità della vettura

Grazie all’App gratuita dedicata Mobilize Share, l’utilizzatore potrà verificare ubicazione e disponibilità della vettura e scegliere giorno e ora di prenotazione. Praticità, efficienza e velocità: una volta scaricata l’app da Apple Store o da Google Play, sarà necessario registrarsi e il gioco è fatto. Sali subito a bordo di Dacia Spring! Il concessionario Moreno Group si occuperà di tenere costantemente monitorate le vetture a disposizione, con l’ausilio del suo personale dedicato, garantendo un corretto livello di ricarica della batteria, e soprattutto, sanificazione e pulizia delle vetture.

I vantaggi per i clienti all’interno dei comuni che ne aderiscono sono molteplici: parcheggi gratuiti, possibilità di percorrere le corsie preferenziali e libero accesso alla ZTL. Il passaggio al car sharing è una vera rivoluzione per la mobilità cittadina. Le nuove soluzioni condivise di mobilità, rappresentano una valida alternativa, semplice, veloce e vantaggiosa a favore di una modalità d’uso del veicolo diversa rispetto alla proprietà tradizionale.

Il Gruppo Moreno ha deciso di muoversi verso questa direzione, promuovendo la nuova idea di mobilità sostenibile e con lo sguardo rivolto al futuro delle città. Parliamo di innovazione, ecosostenibilità e una sharing mobility del tutto nuova, su misura del cittadino. Questo mercato si sta sviluppando sempre più velocemente, sia grazie al lavoro svolto dai comuni per incentivare l’utilizzo di vetture a zero emissioni, sia grazie al supporto concreto nell’installazione delle colonnine di ricarica sul territorio.

Le dichiarazioni dei protagonisti

Edmondo Pietranera, Head of Mobilize, afferma: <<Promuovere il car sharing è il primo passo per migliorare la qualità della vita nelle nostre città. L’iniziativa di Bologna rappresenta un ulteriore tassello nell’evoluzione di Mobilize Share. Città perfetta per questa iniziativa, moderna e sostenibile, Bologna strizza l’occhio ad un nuovo stile di vita legato ai servizi condivisi>>.

Dario Zenone, Sales Director Dacia aggiunge: <<Lanciamo oggi la prima offerta Dacia attraverso Mobilize Share per una mobilità elettrica condivisa station based. Bologna è una città molto attenta alle nuove esigenze di mobilità, per questo abbiamo deciso di promuovere quest’iniziativa a livello locale attraverso la Concessionaria Dacia Moreno Motor Company. Siamo pronti a partire con una flotta green di 8 Dacia Spring, ideale soluzione per il car sharing Dacia 100% elettrico>>.

Cenni su Mobilize Mobilize, quarta Marca del Gruppo Renault, propone servizi flessibili di mobilità, energia e dati per rispondere alle nuove esigenze di privati, aziende, città e territori. Costruita su ecosistemi aperti, Mobilize promuove una transizione energetica sostenibile, in conformità con l’obiettivo del Gruppo Renault di raggiungere zero emissioni nel 2040 in Europa e con la sua ambizione di sviluppare il valore dell’economia circolare. Per maggiori informazioni, andate su mobilize.com oppure seguite Mobilize su Twitter, Instagram e LinkedIn.