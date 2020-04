Una nuova linea per i caschi Fgtr di Momodesign.

Ispirata al design della prima serie del casco demi-jet della medesima casa produttrice, questa nuova edizione di Fgtr propone colori iridescenti e una nuova vernice che evoca la mutevolezza della luce. “Tonalità pop – si legge nel comunicato diffuso da Momodesign – per un effetto magico e una nuova visione di stile.

Pop è perfetto per coloro che amano osare, essere alternativi e stravaganti. Sfumature di colore che completano l’outfit del rider urbano attento alla moda”. La calotta in ABS differenti taglie che vanno dalla XXS fino alla XL). Il casco è dotato anche di guancette removibili, imbottitura interna realizzata con un tessuto ad alto assorbimento e rete microforata per aumentare il comfort e l’igiene. La chiusura è di tipo micrometrica. Il logo multicolore esprime le tendenze metropolitane e i toni luminosi delle luci della città di notte sono l’ispirazione di questa nuova estetica che riflette le tendenze delle grandi metropoli, andando a puntare sul mercato composto dai più giovani motociclisti cittadini. Il prezzo al pubblico del casco è di 199 euro e i nuovi colori sono indicati con i nomi di Iridescent Fuxia Rame Lucido/Nero e Iridescent Blu Verde Lucido/Nero.

