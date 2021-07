ROMA – Da Francoforte a Monaco. Il salone tedesco sbarca in Baviera e il 6 settembre aprirà i battenti. Il primo Munich Motor Show. (IAA Mobility) si estende in tutta la città, con uno spazio tradizionale del salone dell’automobile, nonché esposizioni nel centro della città e anche una pista di prova che collega le due sedi principali.

Il Motor Show ospiterà le anteprime di diversi nuovi modelli. Al momento, a confermare la loro partecipazione sono stati i marchi Audi, Bmw, Cupra, Dacia, Ford, Hyundai, Mercedes, Mini, Polestar, Porsche, Renault, Rolls-Royce, smart e Volkswagen.

Il Motor Show di Monaco di Baviera, che quest’anno sostituisce il tradizionale Salone di Francoforte, sarà costruito intorno all’area Summit, uno spazio tipico del motor show con nuovi prodotti e reveal.

Tra le novità in mostra la Bmw Serie 7, il nuovo MPV Dacia a sette posti che prende il nome di Lodgy. L’auto utilizzerà la stessa architettura delle nuove Sandero e Sandero Stepway, ma sarà più grande per ospitare i posti extra per i passeggeri all’interno.

Renault avrà un’ampia line-up al salone di Monaco, a partire dalla nuova Megane E-Tech. Si tratta di una versione completamente elettrica della popolare auto familiare pronta a concorrere sul mercato con la Volkswagen ID.3. Il prototipo di auto elettrica Renault 5 che abbiamo già visto farà anche un’apparizione sullo stand, così come alcuni modelli classici dell’iconica Renault 5. Appariranno anche i modelli ibridi plug-in della Megane. Infine ci saranno i veicoli del nuovo marchio Mobilize, che Renault utilizza per mostrare la sua gamma prevista di veicoli urbani, che con molta probabilità saranno chiamati Duo, Bento, Limo e Hippo. Potrebbe trattarsi del successore della Twizy, ma con una politica di vendita più moderna con fatture basate sul tempo trascorso in auto e pagate tramite smartphone.