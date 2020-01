Monopattini e segway elettrici per convincere gli automobilisti ad usare alternative per spostarsi in città: Cagliari è pronta a dare il via alla sperimentazione. Previsto l’uso sulle piste ciclabili, nelle cosiddette “zone 30”, nelle quattro aree Ztl dei quattro quartieri storici (Stampace, Villanova, Castello e Marina) e nelle aree pedonali. Non sarà consentito utilizzare questi mezzi sui marciapiedi; ci saranno multe per i trasgressori.

“Cagliari è pronta ad accogliere altri due mezzi di mobilità – ha annunciato il sindaco Paolo Truzzu – che evitano di inquinare l’aria e allo stesso tempo di disporre di mezzi di trasporto sostenibili per andare a scuola o a lavoro: il monopattino elettrico e il segway”. Il via libera ufficiale arriverà nei prossimi giorni dalla Giunta comunale, con l’approvazione di una deliberazione che sancirà l’adesione alla sperimentazione (per 12 mesi) che è stata prevista dal Ministero dei Trasporti. “Dopodiché – ha precisato l’assessore comunale Alessio Mereu – il Servizio Mobilità potrà emanare un’ordinanza attuativa e quindi posizionare l’apposita segnaletica”.



