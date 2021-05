Monopattini elettrici, a Vallelunga il primo corso di guida sicura

ROMA – Il fenomeno dei monopattini elettrici continua a dilagare. Il numero degli utenti di questo sistema di micromobilità è in crescita costante con i rischi e i pericoli connessi a un suo utilizzo disinvolto, complice anche la mancanza di regole più stringenti che ne inibiscano l’uso improprio.

Il monopattino elettrico è un mezzo per la mobilità individuale più amico dell’ambiente, su questo non ci sono dubbi, ma è pur sempre un veicolo spinto da un motore che, seppure con una velocità limitata a 25 km/h, può causare incidenti, pericolosi sia per chi li guida, sia per gli altri utenti della strada. Proprio per questo motivo all’autodromo di Vallelunga, alle porte di Roma, si è appena svolto il primo corso di guida per i monopattini elettrici. L’iniziativa è stata promossa dalla Link, azienda leader del servizio di monopattini in sharing, presente nella Capitale con 1.000 veicoli, in collaborazione con i centri Aci di guida sicura e Sara assicurazioni.

L’obiettivo di questi corsi è quello di formare gli utenti alla guida sicura e rispettosa di tutti i soggetti presenti in strada, ma anche alla consapevolezza del mezzo che si sta utilizzando. Tra le prove pratiche effettuate con il monopattino, i partecipanti hanno imparato ad affrontare una frenata controllata, un rettilineo da percorrere seguendo una linea bianca disegnata sulla pista e uno slalom. Subito dopo si sono cimentati con una prova alla guida di un’automobile lungo una pista che simula condizioni di guida impervie perché, come ha sottolineato Alfredo Scala, direttore generale dell’autodromo di Vallelunga, “la conoscenza dei rischi e la consapevolezza del veicolo che guidiamo è la medesima, non importa se siamo a bordo di un’auto, di una moto o sopra un monopattino; la filosofia è la stessa, cambia solo il mezzo”.

“Oggi abbiamo dato vita a una vera propria svolta nel nostro settore – ha sottolineato Maurizio Pompili, operation manager di Link – Siamo orgogliosi di lanciare insieme al nostro partner Aci il primo corso su scala nazionale di guida sicura per monopattini elettrici. Link, da sempre attenta all’aspetto tecnologico, ha voluto fare da apripista anche sul tema sicurezza stradale.

Il fenomeno della micromobilità elettrica, esploso soprattutto durante l’ultimo anno, non può più fare a meno di un programma di educazione rivolto agli utilizzatori del monopattino elettrico nel rispetto di tutti gli utenti della strada”. Il prossimo appuntamento con i corsi di guida sicura per monopattini elettrici è fissato per il prossimo 10 giugno presso la sede Aci-Sara di Milano Lainate. (m.r.)

Fonte www.repubblica.it

