ROMA – Stretta in arrivo per i monopattini elettrici. Nei giorni scorsi è partita in Commissione Trasporti della Camera la discussione di un progetto di legge, titolato “Disposizioni in materia di circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica”, che si pone come obiettivo l’eliminazione di molte criticità nate dal sovrapporsi di diverse normative.

Tra le principali novità previste nel DDL ci sono: il divieto di guida per chi non è maggiorenne, quello di superare i 20 Km/h e di circolare dopo il tramonto e l’obbligo di indossare il casco e il giubbotto catarifrangente. Il progetto di legge arriva a quasi due anni dal decreto legge del giugno 2019 che avviava la sperimentazione nelle città italiane della cosiddetta micromobilità elettrica (hoverboard, segway, monopattini elettrici e monowheel), propedeutica all’adozione di iniziative di regolamentazione organica da collocare all’interno del codice della strada.

Nel frattempo, però, per fare chiarezza sulle norme che ne regolano la circolazione e dare una stretta ad alcuni comportamenti indisciplinati e pericolosi degli utenti, alcuni parlamentari hanno deciso di presentare un progetto di legge che prevedesse una normativa autonoma per i monopattini elettrici. Ecco le principali novità rispetto alle normative vigenti presenti nel testo:

Vietata la guida ai minorenne e casco obbligatorio

Il DDL prevede che i monopattini elettrici possano essere condotti solo da maggiorenni e stabilisce l’obbligo dell’uso del casco e del giubbotto catarifrangente. E’ introdotto anche il divieto di circolazione dopo il tramonto e durante tutto il periodo dell’oscurità.

Velocità massima su strada

Come previsto dalla sperimentazione in corso, i monopattini elettrici, oltre che sulle piste ciclabili, potranno circolare anche sulle strade urbane con un limite di velocità di 30 Km, dunque con una circolazione veicolare ridotta, ad una velocità massima di 20 Km/h. Entro i 6 Km/h potranno circolare anche nelle aree pedonali.

Divieto di sosta sui marciapedi

Il DDL specifica in maniera chiara ed esplicita il divieto di sosta sui marciapiedi dei monopattini elettrici, stabilendo le relative sanzioni, che possono comprendere anche la rimozione del mezzo. Il Codice della strada già prevede tale divieto per questi veicoli ma, alla luce dei numerosi monopattini elettrici che sostano indisturbati sui marciapiedi, ostruendone il passo, e del fatto che gli agenti della polizia municipale non adottano alcun provvedimento volto a sanzionare tale comportamento, si è ritenuto di inserire una disposizione esplicita che elimina ogni possibilità di dubbio interpretativo.

Se la proposta di legge della Camera verrà approvata o modifica non è dato saperlo, è comunque certo che l’attenzione sui monopattini elettrici in Parlamento sta crescendo. Anche al Senato, infatti, è stato da poco depositato un DDL su “Disposizioni in materia di sicurezza e di circolazione stradale dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica”.

Fonte www.repubblica.it

