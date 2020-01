Il telelaser della Polstrada ha colto un motociclista mentre sfrecciava a 210 km/h sulla tangenziale di Pistoia. Per lui patente ritirata e multa da 800 euro. Si tratta di un motociclista di 50 anni, ‘beccato’ sulla strada provinciale 47, in un tratto rettilineo dove solitamente i centauri danno gas. In fondo, sul display dell’apparecchio di una pattuglia della Polstrada, gli agenti hanno visto che la velocità della motocicletta, una Suzuki 750 segnava 210, mentre il limite è di 60 km/h. I poliziotti lo hanno fermato e hanno contestato all’uomo la guida pericolosa. Il motociclista, riferisce la Polstrada, si è mostrato imbarazzato ma cosciente della situazione. Oltre alla multa e al ritiro della patente a fini di sospensione, gli sono stati decurtati 10 punti in meno sulla patente.



