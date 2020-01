Con l’apertura delle iscrizioni al Campionato Italiano FMI Aprilia Sport Production 2020 rinasce la “Scuola dei Campioni” Aprilia. Il nuovo campionato nazionale, fortemente voluto da Aprilia Racing e Federazione Motociclistica Italiana, riprende il filo di una storia unica che ha visto le moto di Noale accompagnare in pista e avviare alla pratica del motociclismo sportivo intere generazioni di giovanissimi e crescere campioni assoluti come Max Biaggi, Loris Capirossi e Valentino Rossi.

Il progetto si inserisce perfettamente nella filiera FMI dedicata ai giovanissimi che parte dalle Minimoto per arrivare fino al Campionato Nazionale di Velocità, e rappresenta una proposta inedita nel panorama tricolore. I punti di forza sono rappresentati dai costi accessibili, dal coinvolgimento diretto di Aprilia Racing e da una moto pensata espressamente per rendere facile e graduale la crescita dei giovani talenti.

In gara saranno impegnati ragazze e ragazzi a partire dagli undici anni in sella alla Aprilia RS 250 SP, progettata e sviluppata da Aprilia Racing in collaborazione con Ohvale per l’utilizzo in pista. Spinta da un monocilindrico 4T di 250 cc, la RS 250 SP sfrutta tutto il know-how e la tecnologia del Reparto Corse di Noale ed è equipaggiata con la migliore componentistica racing – sospensioni Öhlins, freni Brembo, scarico SC Project – nella ricerca del migliore rapporto peso/potenza, arrivando a pesare circa 35 Kg in meno del modello RS 125 stradale. “Finalmente si parte! Per Aprilia Racing è un momento di eccezionale importanza – spiega Massimo Rivola, AD Aprilia Racing – torniamo a parlare ai più giovani, a farli divertire in pista, a coltivare una passione alla ricerca di nuovi talenti. E lo facciamo nel modo migliore, con una moto pensata per far crescere gradualmente nuovi piloti, assicurando a tutti il massimo divertimento e con un partner straordinario come la Federazione Motociclistica Italiana”.

