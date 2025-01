Il mondo delle due ruote freme per scoprire tutte le novità dell’evento dei motociclisti, già pronti a riempire d’entusiasmo i padiglioni di Veronafiere in quello che è l’appuntamento che apre la nuova stagione. È qui che dal 24 al 26 gennaio è in programma Motor Bike Expo (MBE). Una attesa tre giorni, giunta alla 17^ edizione (sarebbero 31 contando anche gli anni in cui si è svolta a Padova), nel corso della quale produttori, distributori, artigiani, tour operator, artisti, piloti e team accoglieranno appassionati da tutta Europa e non solo.

Sarà un’edizione unica, la più grande realizzata finora, con un incremento del 20% della superficie espositiva (120.000 metri quadri) e un padiglione in più rispetto alla passata edizione (adesso diventano otto). Una crescita che si rispecchia anche nella sempre più importante presenza delle Case Motociclistiche.

MBE celebra un mercato in grande salute, che secondo i dati ANCMA ha chiuso il 2024 con un +14,5% di immatricolazioni.

Gli organizzatori Francesco Agnoletto e Paola Somma – foto sopra Paola Somma con Federico Agnoletto – hanno lavorato per rinnovare completamente il layout della kermesse. Sarà ottimizzata la disposizione degli espositori, con lo scopo di accogliere le numerose richieste di ampliamento dell’area delle grandi aziende. Un altro motivo è la volontà di utilizzare al meglio l’ingresso Re Teodorico, che Veronafiere ha rinnovato con un importante intervento di restauro e che è perfettamente collegato con i parcheggi multipiano.

“A pochi giorni dall’apertura di Motor Bike Expo 2025, posso dire con orgoglio che questa edizione segna un traguardo senza precedenti per la nostra manifestazione – dichiara Paola Somma, Co-fondatrice e Sales Manager di MBE – Con un incremento del 20% della superficie espositiva e l’aggiunta di un ottavo padiglione, abbiamo dato vita a un evento ancora più grande e strutturato, capace di consolidare il ruolo centrale di MBE nel panorama internazionale delle due ruote.”

“Anno dopo anno ci troviamo a lavorare piacevolmente per questo evento, per questa “reunion” degli amanti della moto – queste le parole di Francesco Agnoletto – CEO e fondatore di Motor Bike Expo – La manifestazione continua a crescere e a darci enorme soddisfazione. L’aspettiamo per un anno, ed oramai ne siamo alle porte. Un augurio ai nostri amici motociclisti visitatori: buon divertimento”.

“Mai come quest’anno Motor Bike Expo – completa Paola Somma – si afferma come il palcoscenico ideale scelto dalle case costruttrici per svelare in anteprima assoluta i nuovi modelli. Numerose saranno le presentazioni dei produttori: tra i protagonisti spiccano BMW, Harley-Davidson, Indian e Yamaha, pronte a rivelare anteprime mondiali, mentre marchi di prestigio come Ducati, Royal Enfield e Triumph interpreteranno la manifestazione come un’occasione unica per presentare al pubblico i loro progetti speciali.”

I numeri dell’edizione 2025

L’edizione di quest’anno vede aggiungersi all’offerta espositiva un padiglione che si sviluppa attorno alle aree dinamiche all’esterno, ancora più protagoniste che in passato.

Come già anticipato, il numero dei padiglioni sale ad otto per un totale di 120.000 metri quadri di area espositiva con 3000 e passa moto esposte. Oltre 700 gli espositori in arrivo da più di 20 Paesi. Sono sei le aree esterne con esibizioni, corsi e show. 31 le Case motociclistiche presenti (12 in più rispetto al 2024). Più di 600 sono gli operatori specializzati del settore media e stampa che avranno a disposizione oltre 100 “eventi nell’evento” con premiazioni, seminari e talk. Sono attesi oltre 170.000 visitatori.

I padiglioni dell’edizione 2025

Il Padiglione 1 ospita l’esposizione dei brand internazionali del settore custom, il nuovo bike show “Premium Selection” con la presenza esclusiva di 60 moto tra le migliori novità, il main stage con le attività sul palco e le immancabili auto americane dei car club più importanti d’Italia. Al Padiglione 2 è possibile trovare artisti, customizzatori, tatuatori e soprattutto tanto shopping in termini di abbigliamento e accessori. Non mancheranno le proposte più underground con graffiti, skate, musica grazie all’inedita area “Urban Culture”.

Al Padiglione 4 si possono scoprire in anteprima esemplari unici, accessori, abbigliamento… incontrare artigiani e artisti che si ritrovano nel tradizionale appuntamento che concilia il “fare business” col piacere di vivere assieme un’atmosfera senza pari. Nel Padiglione 6 gli appassionati potranno trovare i marchi premium, con le ultime novità della produzione di serie, che proprio qui a MBE si fa ispirare dalle officine e dai piccoli garage per sviluppare i progetti del futuro.

Nel Padiglione 7 è dedicato al mondo del motociclista da comprare: qui lo shopping si scatena con la possibilità di acquistare abbigliamento tecnico, componentistica, accessori di qualsiasi genere, moto, caschi e anche le migliori occasioni del mercato con l’area dedicata alle moto usate. Il Padiglione 9, diviso in più zone, offre un ampio ventaglio di attività per enfatizzare i diversi utilizzi delle due ruote. Nella parte “bassa” si trova il mondo del fuoristrada, salendo si trova quello dell’adventouring, degli operatori del turismo, il mondo sportivo delle “young timer” e infine, non ultimo, l’attesissimo “Distretto Ruote Piccole”, con le proposte più interessanti su scooter, moped, ciclomotori e mosquito.

Il Padiglione 11 è l’habitat naturale per gli amanti della pista e delle corse questo. Nuovi modelli, abbigliamento con le ultime tecnologie, corsi, circuiti, turni in pista e tanti accessori performanti. Un’occasione per incontrare tanti piloti di tutti i campionati, campioni del passato e tanti amici. Chi vuole trovare “il tempio della velocità” questo è il posto giusto. Infine il Padiglione 12 ospita le nuove proposte: tra brand storici e proposte inedite. Il mondo dell’elettrico si fonde con quello delle elaborazioni, la tradizione detta la strada del futuro. Da non perdere la presentazione di varie anteprime mondiali.

Le esibizioni, gli show e le attività dinamiche

Saranno tantissime le attività dinamiche nelle aree esterne di Motor Bike Expo 2025, un programma ricco di show, esibizioni, test ride e corsi di guida per vivere tre giorni indimenticabili dal 24 al 26 gennaio a Verona.MBE non si limita all’esposizione delle novità del settore: è un’esperienza unica che celebra il mondo delle due ruote in tutte le sue forme. Le aree esterne saranno il cuore pulsante dell’evento, animate da spettacoli mozzafiato, competizioni, test ride, corsi di guida e momenti di grande coinvolgimento per il pubblico. Ad esempio nell’Area A1 il pubblico di MBE potrà ammirare le evoluzioni dell’atleta Samuele Zuccali, pro rider che porterà a Verona il suo show “Circus Trial Tour” che lo vedrà impegnato a sfidare in diverse prove la forza di gravità con uno spettacolo mozzafiato di Trial. Ormai famosa la sua evoluzione a 360°: il “backflip”, diventato il suo vero marchio di fabbrica.

Nell’Area A2, cuore della zona dedicata alle esibizioni, troveranno spazio attività formative in sella alle moto per tutte le età. Come da tradizione non mancherà la Scuola Federale FMI per bambini: un’opportunità unica per i più piccoli di imparare le basi della guida in sicurezza con il tecnico federale Gianluca Nannelli. Fausto Ricci e Marco Lucchinelli saranno invece due istruttori d’eccezione che si dedicheranno a sessioni di guida per le donne che vogliono approcciare alla motocicletta.

Area B: Off-Road e Hard Enduro

Per gli amanti del tassello sicuramente l’area più interessante sarà la “B” quella dedicata all’Off-road, che vedrà tantissimi contenuti susseguirsi in un programma fittissimo. Si parte il venerdì con il Trofeo 700%, che vedrà i bicilindrici delle Yamaha Ténéré inseguirsi in avvincenti inseguimenti sulla terra della pista fuoristrada. Nello stesso tracciato vedremo sfrecciare gli ScooterCross di Age of Scooter e le esibizioni delle moto elettriche Talaria. La parte interna della pista ospiterà una delle più importanti novità di MBE 2025: il Trofeo MBE Hard Enduro, che vedrà piloti professionisti sfidarsi in prove di abilità in parallelo tra rocce, tronchi e fango.

Domenica 26 gennaio il Vespa Club d’Italia organizza il Concorso d’Eleganza, che vedrà i partecipanti sfilare sfoggiando il proprio abbigliamento coordinato con l’anno dei modelli della Vespa che il pubblico potrà ammirare in passerella.

Uno sguardo d’insieme

Motor Bike Expo 2025 rinnova l’appuntamento a tutti gli appassionati di moto e motori da venerdì 24 a domenica 26 gennaio a Veronafiere con orario 9.00 – 19.00

Biglietti: in prevendita online 21 euro; intero alle casse 24 euro; ridotto 16 euro. I tesserati FIM, H.O.G. e Vespa Club d’Italia hanno diritto al biglietto ridotto. I bambini fino a 13 anni possono accedere gratuitamente alla manifestazione.

I ragazzi dai 14 ai 17 anni hanno diritto al biglietto ridotto. Entrambi potranno ritirare il loro biglietto d’ingresso direttamente presso le biglietterie di Veronafiere.