BORGO PANIGALE – Motori a pieni giri per la terza edizione del Motor Valley Fest, in programma a Modena il prossimo fine settimana, dal 1 al 4 luglio. Quattro giorni di convegni, tavole rotonde ed eventi a cui prenderanno parte Ducati, Ferrari, Maserati, Lamborghini, Pagani, Dallara ed Energica, ovvero l’olimpo dell’industria automobilistica italiana nata e cresciuta nella “terra dei motori”.

La presenza di Ducati al festival si articola in diversi luoghi e momenti, a partire da giovedì 1 luglio con la conferenza di inaugurazione seguita dal taglio del nastro di apertura da parte di Claudio Domenicali, presidente dell’Associazione Motor Valley Development e amministratore delegato Ducati. ”Motor Valley rappresenta la capacità del nostro territorio di fare rete e valorizzare a livello turistico e industriale gli asset disponibili in questa Valley unica al mondo quali circuiti internazionali, collezioni private e brand dell’automotive”, spiega Domenicali.

Da non perdere l’appuntamento con la “Race of Made in Italy” che domenica 4 luglio vedrà 8 piloti tra i quali i due MotoGP Ducati “Pecco” Bagnaia ed Enea Bastianini in una gara a inseguimento sull’ovale del Parco Novi Sad di Modena alla guida di due Lamborghini Challenge Huracàn Super Trofeo Evo 2. Prima della competizione i piloti faranno un giro di presentazione in sella alle Panigale V4, di cui una, quella che utilizzerà lo stesso Claudio Domenicali per aprire il gruppo, avrà una grafica speciale tricolore, che arricchirà anche due auto Lamborghini Huracàn Evo, tributo al “Made In Italy” e realizzata da Aldo Drudi per l’occasione.

Una divertente attività dinamica per tutti gli appassionati delle due ruote saranno invece le sessioni di test ride al circuito di Modena, disponibili tutti i giorni dal 2 al 4 luglio, durante le quali sarà possibile provare la nuova Multistrada V4 S. Partendo dal circuito ci si sposterà su strada per apprezzare a pieno le qualità della moto in un percorso studiato ad hoc da un team di professionisti Ducati che seguiranno i rider. È possibile pre-iscriversi e prenotare un turno scrivendo a experience@ducati.com.

Le ultime novità della gamma Ducati saranno esposte nella location di Piazza Grande: fra queste il nuovo Diavel 1260 S Black and Steel, la Multistrada V4, la Panigale V4 SP, il Monster Plus, l’Hypermotard SP e lo Scrambler Desert Sled. Non mancheranno le e-bike pieghevoli, i monopattini e gli accessori per la mobilità elettrica a marchio Ducati, Ducati Corse e Scrambler Ducati.

Ma non è tutto. Nel cortile dell’Accademia Militare, la casa di Borgo Panigale porterà una selezione delle moto che compongono la mostra temporanea “Troy Story: the Legend of a Champion” dedicata a Troy Bayliss e celebrativa per celebrare il 20° anniversario del primo titolo mondiale vinto dal pilota australiano nel campionato Superbike nel 2001. Saranno presenti le tre moto con le quali Troy ha conquistato i suoi tre Titoli Mondiali SBK: la 996 Factory 2001 Testastretta, la 999 Factory 2006 “Superman” e la 1098 R Factory 2008.

Fra i convegni da sottolineare quello di giovedì 1 luglio dedicato al mondo Racing a cui prenderà parte Davide Barana, Ducati Corse Technical Director, e quello di venerdì 2 luglio, una round table a tema Social Changes: How Consumers Change. Sabato 3 luglio infine l’adrenalinica esibizione dello stuntman Ducati Emilio Zamora in sella alla sua Streetfighter V4 presso l’autodromo di Varano de’ Melegari.

