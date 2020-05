Un’edizione 100% digital e di grande successo quella del Motor Valley Fest, la kermesse dedicata al mondo dei motori delle aziende della Motor Valley emiliano-romagnola. Un appuntamento che l’emergenza Covid-19 non ha rinviato, ma ha trasformato rendendo eventi, tavole rotonde e incontri protagonisti su YouTube e sui social. Da giovedì scorso a ieri, il calendario degli appuntamenti del Motor Valley Fest, che continua online e guarda già al 2021, hanno registrato 600mila visualizzazioni, con un trend in crescita per i contenuti, oltre 7 milioni e 500mila impressions sui social network, come Instagram e Facebook, 93mila interazioni sul canale Facebook e oltre 9mila ore di visualizzazione dei contenuti video sul canale YouTube.

I protagonisti sono stati i brand della Motor Valley dell’Emilia-Romagna: Ducati, Dallara, Ferrari, Lamborghini, Maserati, Pagani e con loro anche università, startup e grandi nomi del territorio regionale. Ai diversi eventi, partendo dal convegno di apertura al Teatro Pavarotti di Modena, hanno partecipato 150 relatori, 51 start up, 90 mentors aziendali.

Sono stati organizzati 12 E-talents talk con 21 aziende, 47 università (di cui 7 estere) e 78 relatori. Il 15 maggio è stato siglato il “Protocollo d’intesa interministeriale Mit e Mid in materia di innovazione per la guida autonoma e connessa in ambito urbano ed extraurbano” per rafforzare la ricerca e la sperimentazione sui veicoli innovativi anche nella prospettiva di un sistema di mobilità sostenibile post Covid-19. “Il Motor Valley Fest digital – ha commentato il presidente della Regione Stefano Bonaccini – è stato uno dei primi grandi eventi sportivi organizzati in Italia durante l’emergenza coronavirus. Uno sforzo organizzativo che ha confermato la sua importanza come punto di riferimento per l’intero settore. Sono convinto che gli stimoli emersi in questi giorni di confronto ci aiuteranno concretamente ad affrontare la ripartenza nei prossimi mesi”.



