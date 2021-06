ROMA – Finalmente in presenza. A dare appuntamento nella “Terra dei Motori”, il primo luglio, Ferrari, Maserati, Ducati, Lamborghini, Pagani, Dallara, Energica: Motor Valley Fest 2021, il salone diffuso a Modena, città dell’Unesco – apre agli appassionati dell’automotive (e non solo) la fiera del divertimento: a rispondere all’appello quest’anno tutto il Made in Italy, dal motorsport all’enogastronomia, per far ripartire l’Italia a 360 gradi. Previsti convegni digitali, tavole rotonde, mostre, talent show, concorsi e prove dinamiche. Tra le novità, infatti, anche un circuito cittadino temporaneo certificato Aci Sport denominato “Arena Motor Valley” (Parco Novi Sad): un tributo alla storica Area 48 del Motor Show di Bologna. Per la prima volta, inoltre, per l’occasione, aperti i quattro autodromi regionali. Si riaccendono le luci e i motori ricominciano di nuovo rombare. Unica la missione: la valorizzazione del territorio.

Un accordo per valorizzare il Made In Italy

Il Motor Valley Fest rientra nell’accordo per la valorizzazione del Made in Italy, siglato con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e Agenzia ICE con la Regione Emilia-Romagna e Apt Servizi Emilia-Romagna per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane: è stato avviato in occasione del GP di Formula1 di Imola e proseguirà con il Superbike di Misano (dall’11al 13 giugno), prima di vedere protagonisti poi tanti curiosi al Motor Valley Fest.

“L’obiettivo è quello di potenziare, nell’ambito di una serie di eventi di altissimo richiamo internazionale, che rappresentano delle vere e proprie “piattaforme” di promozione del Made in Italy, l’immagine e la competitività dei prodotti e delle tecnologie italiane – commenta Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio -. In tal modo, intendiamo sviluppare una campagna di comunicazione che punti ad un vero e proprio “nation branding” in grado di attrarre risorse ed investimenti, di sostenere le esportazioni italiane e di ampliare e diversificare i mercati esteri di riferimento per le nostre PMI”.

Formazione per giovani e addetti ai lavori

Il salone diffuso, dopo la precedente edizione digitale, dunque, punta ora a raccontare l’eccellenza di aziende e brand nati in Emilia Romagna con un programma di attività alla scoperta della tradizione automobilistica italiana ma anche delle innovazioni.

Si parte già il 30 giugno, online, con il “Motorsport Next – Industry Innovation And Technology Transfer Global Forum”, ideato da ANFIA-Motorsport e Autopromotec (la fiera internazionale delle attrezzature e dell’aftermarket automobilistico), per favorire l’incontro tra le aziende italiane legate al motorsport e i protagonisti dei settori tecnologicamente più affini. Incontri che vogliono essere occasioni di confronto tra gli addetti ai lavori ma anche di conoscenza per i più giovani intenzionati ad entrare in questo settore.

Ritorna come nelle precedenti edizioni il format “Innovation & Talents” dedicato ai talenti che avranno la possibilità di essere selezionati e fare networking, contattando direttamente le aziende dell’auto. Da giovedì 1° luglio a venerdì 2 luglio sul canale youtube del Motor Valley Fest, on line una carrellata di video con i ‘pitch’ delle proposte italiane ed estere.

Moto Valley Fest: acceleratore per start-up

Ovviamente l’evento vuole fare anche da “acceleratore” per le menti italiane: il 2 luglio verranno presentate le 10 realtà selezionate dalla Plug and Play, pronte a sfidarsi per entrare nella Motor Valley Accelerator, programma per start-up con sede a Modena, nato da un’iniziativa CDP Venture Capital con il supporto di CRIT, broker tecnologico modenese.

Adrenalina a gogo

Immancabile per il divertimento, il motorsport più adrenalinico. Sotto i riflettori il GT World Challenge Europe (2,3,4 luglio) a Misano Adriatico e il CIV, Campionato Velocità Moto (2,3,4 luglio) al Circuito di Imola. Un incontro dedicato alle auto Dallara e alle Youngtimer, invece, attenderà i visitatori a Varano de Melegari il 2 e 3 luglio. Tra le novità, quest’anno, come detto, l’Arena Motor Valley, che vedrà la partecipazione di tutti i brand con attività dinamiche ed esibizioni in pista, mentre l’autodromo di Modena sarà un vero e proprio “Villaggio della Mobilità”: tutto da scoprire.

Gli eventi motoristici

Tra gli appuntamenti, da non dimenticare, il “Cavallino Classic” (dal 2 al 4 luglio 2021), ossia il concorso d’eleganza degli Stati Uniti dedicato alle supercar del Cavallino Rampante – per la prima volta oltreoceano -, oltre ad una nuova edizione del Concours d’elégance Trofeo Salvarola Terme (3 e 4 luglio – Salvarola Terme, Sassuolo e Modena) per i modelli prodotti fino al 1975 e appartenenti a qualsiasi marchio italiano o straniero.

Le occasioni in piazza

In città saranno palcoscenici ideali per l’enogastronomia. infine, Piazza Roma, Piazza Grande, Piazza Mazzini, Piazza Matteotti, Largo Sant’Agostino, Giardini Ducali, Piazza XX Settembre, Piazza Bologna, Largo San Francesco. Diverse le esposizioni artistiche da visitare: dalla Chiesa del Voto, fino alll’ex Manifattura Tabacchi di Modena, dove ad attendere gli appassionati ci saranno dipinti, fotografie, vetture ma anche cimeli di grande valore storico di piloti come Fangio e Senna pronti a far rivivere le emozioni di un tempo.

“La Motor Valley è un distretto unico al mondo, compendio ineguagliabile di tecnologia, capacità di innovazione e voglia di intraprendere – commenta il Presidente Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini – Sono certo che sarà una bellissima manifestazione, organizzata in piena sicurezza, a riprova ancora una volta della capacità di accoglienza di questa terra. E della sua voglia di dare un altro segnale di fiducia e di ripartenza, ora che sempre di più vediamo reale la luce in fondo al tunnel” .

Fonte www.repubblica.it