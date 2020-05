Un tour su quattro ruote alla scoperta della Motor Valley italiana. L’iniziativa si chiama ‘Motor Valley Tours’ ed è quella organizzata da Canossa Events come nuovo progetto turistico dedicato ad un territorio unico al mondo, sviluppato intorno a Modena, tra motori e una grande tradizione gastronomica. L’iniziativa è stata presentata in occasione del Motor Valley Fest Digital e mira a contribuire al rilancio del turismo in Emilia. I Motor Valley Tours consentiranno agli appassionati di automobili di vivere da protagonisti un’esperienza nel territorio, al volante di alcune una Abarth 595 Cabriolet, preparate per l’occasione dagli artigiani di Garage Italia. In alternativa sarà possibile optare anche per un’auto d’epoca come l’Alfa Romeo Duetto o la Fiat 124 Spider.

Agli appassionati verranno proposte due formule di partecipazione: individuale o in piccoli gruppi. Una esperta guida condurrà il gruppo alla scoperta della Motor Valley e dei suoi tesori e i gruppi saranno formati da un massimo di 10 equipaggi. I Tours Individuali invece, disponibili su prenotazione in qualsiasi data, daranno la possibilità di organizzarsi il viaggio in piena autonomia. Ogni momento del viaggio è stato studiato per garantire ai partecipanti la sicurezza necessaria anche in questi tempi di Covid-19. Il programma dell’esperienza al volante si articolerà su tre giornate e comprende le visite al Museo Lamborghini, alla Pagani Automobili, al Museo Ferrari di Maranello e al Museo Enzo Ferrari di Modena, oltre a un aperitivo e una passeggiata nelle vie del centro di Modena e alla visita guidata al sito UNESCO di Piazza Grande. I tours guidati comprendono anche il pernottamento per due notti, due cene alla scoperta della tradizione gastronomica modenese e un pranzo immersi nella storia della Ferrari. Un susseguirsi sapientemente dosato di momenti di guida attiva, di scoperta, di cultura e di buon cibo.

“I Motor Valley Tours nascono dalla nostra volontà di sostenere la ripartenza del turismo – ha spiegato Luigi Orlandini, Presidente di Canossa Events – in Italia e in particolare della nostra terra. Li abbiamo pensati per offrire agli appassionati delle quattro ruote un’esperienza attiva e coinvolgente da vivere in prima persona. L’automobile non è solo la protagonista di questi weekend, ma oggi è anche il mezzo più sicuro per spostarsi in tranquillità”.

