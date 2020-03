L’Automotoclub Storico Italiano ha annullato o sospeso tutte le manifestazioni e gli eventi di ogni tipologia che era previsto si svolgessero sotto l’egida e/o il collegamento all’ASI fino al 31 maggio 2020.

La decisione del Consiglio Federale ASI riguarda l’annullamento della 19/a edizione di ASI MotoShow (prevista in origine dall’8 al 10 maggio sul circuito di Varano de’ Melegari) e la 9/a edizione di ASI Go-Kart Show (già programmata per il 15-17 maggio a Jesolo), mentre è stato rimandato al 17 ottobre 2020 il Concorso d’Eleganza Città di Torino – 90/o Pininfarina, che si sarebbe dovuto svolgere il 30 maggio. Rinviato al 2021 anche il grande evento “Marco Polo Silk Road” nato dalla collaborazione tra l’Automotoclub Storico Italiano e la Federation of Classic Car China per celebrare i 50 anni dei rapporti diplomatici tra Italia e Cina: un raid tra Venezia e Xi’an che sarebbe partito il 18 settembre 2020 per concludersi il 30 ottobre dopo aver attraversato 11 Paesi.

“Il motorismo storico – ha sottolineato Alberto Scuro, presidente ASI – è un mondo di passione e di valori positivi e l’Automotoclub Storico Italiano non può certo restare silente rispetto alla situazione che stiamo vivendo. L’ASI, nell’ambito delle proprie attività solidali, lancerà a breve anche una raccolta fondi da destinare alla gestione dell’emergenza Covid-19 e una campagna di sensibilizzazione per le donazioni di sangue”.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram