ROMA – La Ford Mustang Mach 1 2021 offrirà le migliori prestazioni in pista di qualsiasi Mustang da 5,0 litri nella storia della muscle car. Il nome è ripreso dalla storica Mustang Mach 1 che risale al 1969, quando il nuovo modello di allora divise la differenza tra i modelli GT standard e Shelby.

Quando sarà in vendita la prossima primavera, il Mustang Mach 1 2021 sarà alimentato dal V-8 da 5.0 litri ottimizzato utilizzato nella Mustang Bullitt, con lo stesso corpo farfallato da 87 mm e le stesse potenze di 480 cavalli a 7.000 giri / min e 420 Nm di coppia a 4.600 giri / min. La trasmissione manuale a 6 marce e il suo radiatore dell’olio provengono dalla Shelby GT350, qui qualche piccolo adattamento. L’auto beneficerà inoltre degli elementi di sospensione dei Mustang Shelby GT350 e GT500 e di una versione ottimizzata delle sospensioni MagneRide. Esternamente si distinguerà per una griglia superiore in due pezzi, una griglia inferiore e prese laterali per un migliore flusso d’aria.

Nella parte posteriore, il Mach 1 utilizzerà il diffusore posteriore della GT500: questa versione è dotata anche di uno spoiler posteriore. La Ford Mustang Mach 1 del 2021 sarà un’auto in edizione limitata, ma la Ford non ha ancora precisato il numero degli esemplari: il lancio dovrebbe avvenire la prossima primavera.

