(ANSA) – MILANO, 29 MAG – Novità sul fronte dei nomi in MV Agusta, dove Filippo Bassoli arriva alla direzione del marketing. Bassoli, che assumerà la carica di Direttore Marketing della casa motociclistica a partire dal primo di giugno, riporterà direttamente al CEO Timur Sardarov e avrà la responsabilità di ideare e sviluppare la strategia di marketing del gruppo a sostegno dell’ambizioso piano di rilancio e di espansione annunciato recentemente. Pioniere dell’imprenditoria digitale, Bassoli è stato uno dei primi in Italia a creare web agency e startup digitali. È l’artefice del successo di Blogo, primo network editoriale di blog verticali, seguendo in particolare Motoblog e Autoblog, due tra i siti automotive più seguiti in Europa. Per diversi anni consulente marketing e promotore di progetti speciali in Ducati, WP e Dainese, Bassoli ha sviluppato in Italia e nel mondo il marchio Deus Ex Machina, ricoprendo a lungo la posizione di Global Marketing Director.

“Sono lieto – ha dichiarato Timur Sardarov, CEO di MV Agusta Motor S.p.A. – di accogliere Filippo nel nostro team, una persona di grande talento che ha creato marchi iconici e che ha dimostrato straordinarie capacità manageriali. La sua mente creativa orientata al business sarà di grande aiuto nello sviluppo della nostra strategia di crescita nei prossimi anni.

Sono sicuro che, come nuovo e carismatico leader, riuscirà a dare un nuovo impulso all’intero dipartimento marketing del nostro gruppo”. “Nulla mi piace più delle moto – ha detto invece Bassoli – del lifestyle e del Made in Italy iconico. Quando sono stato contattato per questa posizione, ero entusiasta all’idea di diventare parte di un’azienda dalla storia affascinante e con un marchio tra i più riconosciuti, amati e rispettati al mondo”.

