ROMA – È nei piani di rilancio dell’azienda, non solo dell’immagine anche commerciale, l’apertura del primo “store” esclusivo MV Agusta della Capitale. Innovativo, collocato in un’ambientazione moderna, è adiacente l’importante “hub” che è la Stazione Tiburtina, perciò facilmente raggiungibile. La nuova concessionaria di moto ed e-bike, è struttura che si propone di esaltare il gusto del “made in italy”, anche con una raffinata offerta eno-gastronomica.

Primo “concept store” del marchio MV che, al salone espositivo, integra sia un bar, l’MV Agusta Roma Caffè, sia un ristorante, il Gusta, è intenzione di Maurizio e Stefano Celon, imprenditori romani già conosciuti nel settore dell’automotive di lusso, dare vita a vere e proprie esperienze in moto dedicate ai propri clienti. Intanto alcune in collaborazione coi partner della concessionaria, cioè il Sigaro Toscano e le Distillerie Berta, a cui si aggiungono il raffinato produttore di cioccolate Tomori e quello delle “bollicine” Berta, eccellenze le cui sedi saranno metà di tour stradali riservate ai proprietari di moto MV Agusta.

“Siamo davvero lieti di rappresentare un marchio così prestigioso” ha dichiarato l’a.d. dello store Maurizio Celon”, voce a cui si è aggiunta quella del fratello Stefano: “Ponendo l’individuo al centro del nostro progetto, abbiamo ritenuto importante reinventare il modello di “customer experience”, offrendo un’esperienza multisensoriale unica a chi visiti il nostro spazio concettuale”. Il concessionario di Roma non è l’unico “concept store” della casa di Schiranna; a livello mondiale, riconoscibili per l’immagine unica degli spazi di vendita, ai negozi esclusivi a marchio MV Agusta già nati sul territorio nazionale, se ne aggiungeranno di nuovi a breve. Fra le aperture strategiche di MV Agusta vi sono quelle programmate entro settembre, cioè Caserta e Pordenone, seguiranno i concessionari di Napoli e Milano, quest’ultimo che sarà gestito direttamente dalla casa madre. Entro il 2021 dovrebbero essere inaugurati anche gli store di Genova, Brescia, Catania, Lodi, Lecce e Salerno.

L’importanza di queste aperture è sottolineata dalla presenza alla serata inaugurale romana di Timur Sardarov, il ceo di MV Agusta Motor: “Da un’idea condivisa è nata una realtà davvero unica, uno store del marchio con una marcia in più, in grado di offrire nuove emozioni ai nostri clienti. Sono felice della partecipazione dei fratelli Celon a questo progetto, non solo sapranno garantire ai possessori di MV Agusta un servizio di altissimo livello, ma offriranno al contempo una vera e propria esperienza del marchio, e dell’Italian style, a 360 gradi”.

