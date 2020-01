Un Tir con targa austriaca, partito da Torino e diretto in Trentino Alto Adige, è rimasto ‘bloccato’ in valle Grana, in provincia di Cuneo, incastrato in una strada di montagna troppo stretta per l’autoarticolato. L’autista ha spiegato ai soccorritori e ai carabinieri di essere stato ingannato dal navigatore.

L’incidente oggi pomeriggio a Castelmagno (Cuneo) sulla strada che finisce all’omonimo santuario, a oltre 1100 metri di altitudine, senza valico.

Il Tir viaggiava vuoto ed è rimasto bloccato, riportando danni a una ruota del rimorchio, in una curva stretta.

Il camionista è riuscito a fare retromarcia e dopo le riparazioni ha potuto far ripartite il Tir in pianura in direzione dell’Austria.



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram