La maxi celebrazione si svolgerà a Roma dal 25 al 28 giugno dell’anno prossimo. Attesi nella capitale decine di migliaia di vespisti in arrivo da tutto il mondo per celebrare un simbolo universale di stile, gioia di vivere e libertà. Il programma ufficiale verrà svelato il prossimo autunno

Vespa nel 2026 compirà 80 anni e li festeggerà a Roma, dal 25 al 28 giugno, in quella che si annuncia come la più grande celebrazione nella storia di un mito. Decine di migliaia di appassionati vespisti sono attesi da tutto il mondo, come è naturale che sia perché Vespa è stata la prima ad unire tra loro giovani di ogni paese, accomunati dall’amore per Vespa e dagli stessi valori di bellezza, eleganza, gioia di vivere e libertà.

Roma, la città eterna e la grande bellezza, da sempre nell’immaginario collettivo il luogo simbolo della dolce vita, è stata scelta come la destinazione naturale e ideale per celebrare gli 80 anni di una icona che non è mai invecchiata e che ha saputo reinventarsi nel tempo per restare sempre contemporanea.

Vespa: il programma ufficiale in autunno

Ma non sarà solo festa degli appassionati, Vespa è nella memoria collettiva di ognuno, nell’album dei ricordi di tutti, e così Roma 2026 promette di essere un evento straordinario che andrà ben oltre la passione per un mezzo unico al mondo.

Dal 25 al 28 giugno 2026 Roma vivrà quindi quattro giorni di festa ed eventi, per i vespisti ma non solo. Il programma completo verrà svelato nel prossimo autunno.

A partire dal 1946 Vespa ha dato una nuova marcia al mondo intero diffondendosi ovunque e unendo in un’unica passione intere generazioni di ragazze e ragazzi di culture lontane e diverse. Ha guidato fenomeni di costume, musicali, giovanili, ha accompagnato paesi e continenti nella loro crescita, li ha fatti correre nelle fasi di benessere economico. È oggi un marchio globale che ha nel suo DNA i valori di valori di tecnologia, stile ed eleganza.